Mona Lisa sa v Louvri vrátila na svoje pôvodné miesto

Paríž 7. októbra (TASR) - Slávna Mona Lisa z dielne renesančného maliara Leonarda da Vinciho sa po dvojmesačnej prestávke spôsobenej rekonštrukčnými prácami v Louvri vrátila na svoje obvyklé miesto - do miestnosti Salle des États v galérii Mediciovcov na druhom poschodí tejto svetoznámej parížskej galérie.Vincent Delieuvin, kurátor zbierok talianskej renesančnej maľby v Louvri, pre rozhlasovú stanicu Europe 1 uviedol, že vďaka rekonštrukcii obraz Mony Lisa viac vynikne - farba stien sály sa totiž zmenila zo svetložltej na tmavomodrú, čo údajne lepšie zvýrazňuje farby samotného obrazu.Obraz je teraz zakrytý aj novým ochranným sklom, ktoré je podľa DelieuvinaZmeny sa týkajú aj návštevníkov: v sále, kde je Mona Lisa vystavená, budú odteraz dva rady, čo verejnosti umožní dostať sa k majstrovskému dielu bližšie. Lepšie je aj osvetlenie diela.Da Vinciho Mona Lisa je v Louvri od prvej svetovej vojny a priestory tejto galérie opustila len niekoľkokrát, keď bol obraz vystavený v iných mestách.Slávna maľba jeLouvru - najväčšej galérie na svete -, a to až do takej miery, že mnohí turisti si počas svojej návštevy Louvru pozrú len tento obraz - o diela iných majstrov nemajú záujem.Koncom októbra sa v Louvri začne veľká výstava venovaná Leonardovi da Vinci. Vystavené na nej majú byť aj viaceré diela zapožičané z talianskych zbierok.Medzi nimi má byť aj kresba Vitruviánsky muž. Agentúra AFP však v pondelok informovala, že talianska nezisková organizácia Italia Nostra, ktorá sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva, upozornila, že táto kresba je príliš krehká na to, aby sa s ňou hýbalo, a nemala by preto opustiť zbierky Gallerie dell’Accademia v Benátkach, kde ju tiež vystavujú na verejnosti len občas.Kresba - zobrazujúca postavu nahého muža v rôznych postojoch, ktorá je vpísaná do kruhu a štvorca - musí byť podľa vyhlásenia neziskovej organizácie v dôsledne kontrolovanej mikroklíme a vystavená mimo prirodzených zdrojov svetla.V súvislosti s kresbou skupina Italia Nostra pripomenula aj taliansky zákon, ktorý zakazuje vývoz umeleckých diel, keď hrozí ich poškodenie počas prevozu alebo vystavovania v nevhodných podmienkach.Členovia skupiny Italia Nostra sa obrátili na príslušný správny súd a požiadali ho, aby vývozu diela do Francúzska zabránil. Súd bude vo veci rozhodovať 24. októbra - v deň, keď v parížskom Louvri pri príležitosti 500. výročia Leonardovej smrti otvoria výstavu jeho dielu.