FOTO:Cenu SOZA za rok 2017 získali osobnosti slovenskej hudobnej scény

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odmenil vo štvrtok večer (20. 9.) cenami SOZA najúspešnejších autorov slovenskej hudobnej scény za rok 2017.Cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel získal líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler. Je to jeho jedenáste autorské ocenenie. Pred mesiacom vydala skupina IMT Smile koncertný album Východná, ktorý je záznamom z Amfiteater Tour 2018, kde na ich koncerty prišlo viac ako 30.000 divákov. O ich popularite svedčí aj fakt, že dvakrát po sebe získala ocenenie OTO - Osobnosti televíznej obrazovky za rok 2016 aj 2017.Cenu SOZA pre textára najhranejších hudobných diel za rok 2017 si na javisku bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava prevzal textár Kamil Peteraj. Je to už jeho osemnáste ocenenie. Textárskej tvorbe sa venuje od roku 1968, kedy napísal prvé texty pre skupinu Prúdy. Najnovším je jeho text k piesni Skúška snov, ktorú Miro Žbirka nahral v duete s Katkou Knechtovou a vydáva na novom Double Albume.Celeste Buckingham získala cenu pre najúspešnejšieho mladého autora. V novembri 2017 vydala štúdiový album Bare. Cenu za najhranejšiu skladbu si odnáša speváčka Emma Drobná za pieseň Smile. Je z debutového albumu You Should Know, ktorý vydala v októbri minulého roka. Cenu SOZA za zvukový nosič získal album Podobnosť čisto náhodná dvojice Peter Lipa & Milan Lasica. Za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní si cenu prevzalo Rádio Sity.Okrem štatistických cien boli počas galavečera udelené aj honorárne ocenenia, o ktorých rozhodla dozorná rada SOZA. Do Zlatej knihy budú in memoriam zapísaní skladatelia Ján Zimmer (1926 – 1993) a Ivan Dubecký (1952 – 97). Cenu SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí za rok 2017 získal textár Kamil Peteraj, je to jeho devätnásta soška. Veľkú cenu SOZA získa Marika Gombitová. Je prvým ženským zástupcom tohto ocenenia. Hľadisko ju pri príchode aj odchode z javiska odmenilo potleskom postojačky.uviedla pre TASR ocenená speváčka. K hraniu svojich pesničiek v éteri dodala:povedal pre TASR ocenený Kamil Peteraj.doplnil pre TASR ocenený Peter Lipa.Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku. Poslaním Cien SOZA je oceniť verejným uznaním prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým podporiť rozvoj domácej hudobnej kultúry.