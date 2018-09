Lumiére ako jediné kino v SR premietne Imagine s J. Lennonom a Y. Ono

Yoko Ono a John Lenon z roku 1972 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Imagine je druhý sólový album Johna Lennona z roku 1971. Rovnaký názov nesie film nakrútený pri príležitosti vzniku albumu, ktorý Lennon pripravil spolu s manželkou Yoko Ono. V pondelok 24. septembra ho uvedie bratislavské Kino Lumiére s reštaurovaným obrazom a zvukom i dosiaľ nevidenými bonusmi.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Podľa dramaturga cyklu Mira Ulmana je Imagine fanúšikmi i kritikmi považovaný za najlepší Lennonov album.poznamenal s tým, že album vznikal v Lennonovom štúdiu Ascot Sound, londýnskom štúdiu Abbey Road a v štúdiu Record Plant v New Yorku.Film s rovnomenným názvom vznikol na podporu predaja albumu. Lennon ho nakrútil spolu s manželkou Yoko Ono a odznie v ňom väčšina piesní z albumu a dve skladby z vtedy aktuálnej LP Yoko Ono Fly. Okrem Johna a Yoko sa vo filme objavia aj viaceré osobnosti, napríklad Fred Astaire, Dick Cavett, Jack Palance, George Harrison či Andy Warhol.približuje Ulman film, ktorý nakrúcali v britskom sídle Johna a Yoko v Tittenhurst Parku a v Amerike.Bratislavské publikum si film pozrie s remastrovaným obrazom aj zvukom.hovorí o jedinečnosti predstavenia Ulman. Podľa neho len táto 83-minútová verzia pre kiná obsahuje aj 15 minút nikdy nevydaných bonusovuzatvára.Lennonových fanúšikov poteší aj fakt, že 5. októbra vyjde album Imagine nanovo remixovaný a remastrovaný na šiestich diskoch (4 CD a 2 blu-ray). Spolu s ním budú v predaji na DVD, blu-ray a digitálnych platformách dostupné i dva filmy - spomínaný Imagine (2018) a Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine Album (2000).