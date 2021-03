Foto: Dnešná snímka dňa NASA má opäť slovenského autora

Dnešná Astronomická snímka dna NASA (APOD) má opäť slovenského autora ( http://astrofotografia.sk/o-mne ). Snímku s názvom "Little like Mars" (Maly ako Mars) odfotil slovensky fotograf Robert Barsa. Na snímke je nočná obloha južnej pologule odfotená z puste Atacama v Čile prezentovaná na panoráme s nezvyklou projekciou typu "mala planéta", čo vďaka kompozícii vyzerá, ako by snímka bola odfotená z Marsu. Na snímke dominuje jasne súhvezdie Orionu s farebnými hmlovinami, najjasnejšie hviezdy nočnej oblohy Sirius a Canopus, vpravo sú tiež dve male galaxie Magellanova oblaka viditeľne iba z južnej pologule. Skutočný Mars je na snímke tiež - vľavo dole. Nasa snímkou upozorňuje na nedávny úspech "dobytia" Marsu vozitkom Perseverance.

Ide o 5. Slováka, ktorému se tento úspech podaril. Pred Barsom v NASA uspeli Juraj Tóth, Vojtech Rusin, Ondrej Králik a Tomáš Slovinsky. Posledný spomienky je tiež najviac publikovaný - uspel už pätkrát. Viac o snímke dňa NASA tu: https://www.astro.cz/apod/about/