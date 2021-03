Na Darknete kúpite aj vakcíny voči koronavírusu, jedna dávka vás vyjde 200 až 1000 eur

Takéto kupovanie vakcín je nezákonné

Treba byť obozretný

5.3.2021 - Experti spoločnosti Kaspersky preskúmali 15 rôznych predajných miest na Darknete. Našli ponuky na tri hlavné vakcíny proti ochoreniu COVID-19, Pfizer/BioNTech, AstraZenecu aj Modernu. Niektorí predajcovia však ponúkajú aj neoverené vakcíny.Väčšina predajcov pochádzala z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a USA. Ceny za jednu dávku vakcíny sa pohybovali v rozmedzí od 200 do 1 000 eur. Väčšina týchto predajcov na čiernom trhu uskutočnila od 100 do 500 transakcií, čo naznačuje, že obchod skutočne prebehol. Nie je však jasné, čo presne nakupujú používatelia Darknetu.Podľa informácií, ktoré majú k dispozícii odborníci spoločnosti Kaspersky, nie je možné zistiť, koľko dávok vakcín inzerovaných online sú reálne dávky, keďže mnohým zdravotníckym zariadeniam nejaké zvyšné dávky zostali, a v koľkých prípadoch ide o podvod.„Treba si uvedomiť, že aj keby ste vôbec nejakú zásielku obdržali poštou, s najväčšou pravdepodobnosťou bude to, čo dostanete, neúčinná a neefektívna dávka. Avšak dôležitejšie je to, že získavanie takýchto vakcín je nezákonné,“ upozornili experti.Bezpečnostný expert spoločnosti Dmitry Galov konštatoval, že na Darknete sa dá nájsť takmer všetko. Nie je preto prekvapením, že sa predajcovia pokúsili zúročiť aj očkovaciu kampaň. Za posledný rok bolo množstvo podvodov využívajúcich tému COVID-19 úspešných.„Momentálne však ľudia nepredávajú len vakcíny ako také, ale dokonca aj záznamy o očkovaní – teda dokument, ktorý by vám mohol umožniť voľne cestovať. Je dôležité, aby si používatelia dávali pozor na akékoľvek 'ponuky' súvisiace s pandémiou, a, samozrejme, mali na pamäti, že kúpiť si vakcínu na Darknete nie je dobrý nápad,“ dodal.Kaspersky je globálna kyberbezpečnostná spoločnosť založená v roku 1997. Jej portfólio zahŕňa riešenia v oblasti ochrany koncových bodov, ako aj špecializované bezpečnostné riešenia a služby poskytujúce ochranu proti digitálnym hrozbám.