 24hod.sk    Kultúra

15. februára 2026

Rybníček: EHMK je aj symbol odovzdávania Trenčína mladej generácii



Tá má hlavnú zásluhu na tom, že Trenčín je Európskym hlavným mesto kultúry.



Rybníček: EHMK je aj symbol odovzdávania Trenčína mladej generácii

Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 nie je len o kultúre, ale aj o symbole odovzdávania mestu mladej generácii. Tá má hlavnú zásluhu na tom, že Trenčín je Európskym hlavným mesto kultúry. Počas tlačovej konferencie k trojdňovému (13. - 15. 2.) otváraciemu ceremoniálu to v piatok povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.


„Chceme povedať, že sme mesto, ktoré je otvorené, tolerantné a ktoré chce byť do budúcnosti mestom, kde sa mladí ľudia budú cítiť šťastne a slobodne,“ doplnil primátor.

Treba podľa neho jasne povedať, že Trenčín je európske mesto a chce byť európske mesto. „Vždy budeme bojovať za to, aby sme boli súčasťou Európy, pretože bez Európskej únie by sme nikdy tento titul nezískali a ani by sme sa nemali s kým porovnávať,“ zdôraznil Rybníček.


