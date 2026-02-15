|
Nedeľa 15.2.2026
Meniny má Pravoslav
|Denník - Správy
|Prílohy
15. februára 2026
Rybníček: EHMK je aj symbol odovzdávania Trenčína mladej generácii
Tá má hlavnú zásluhu na tom, že Trenčín je Európskym hlavným mesto kultúry.
Zdieľať
Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 nie je len o kultúre, ale aj o symbole odovzdávania mestu mladej generácii. Tá má hlavnú zásluhu na tom, že Trenčín je Európskym hlavným mesto kultúry. Počas tlačovej konferencie k trojdňovému (13. - 15. 2.) otváraciemu ceremoniálu to v piatok povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.
„Chceme povedať, že sme mesto, ktoré je otvorené, tolerantné a ktoré chce byť do budúcnosti mestom, kde sa mladí ľudia budú cítiť šťastne a slobodne,“ doplnil primátor.
Treba podľa neho jasne povedať, že Trenčín je európske mesto a chce byť európske mesto. „Vždy budeme bojovať za to, aby sme boli súčasťou Európy, pretože bez Európskej únie by sme nikdy tento titul nezískali a ani by sme sa nemali s kým porovnávať,“ zdôraznil Rybníček.
