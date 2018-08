FOTO: Hygienici varujú pred nebezpečnými výrobkami na telo a zuby

Na snímke je úprava výrobkov na bielenie zubov značky niceEshop od neznámeho výrobcu. Predáva sa pod názvom Kit de 15Pcs Blanchiment des Dents - výrobok na bielenie zubov. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Na snímke je kakaové maslo s provitamínom B5 pre dojčiace matky - Nursing Butter with Pure Cocoa Butter. Predáva sa v 30-gramovej tube a vyrába ho americká spoločnosť E. T. Browne Drugs Co. Výrobok obsahuje zmes konzervačných látok methylisothiazolinone a methylchloroisothiazolinone, čo je v rozpore so zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným mydlom, krémom pre dojčiace matky, zosvetľujúcimi krémami a výrobkom na bielenie zubov. Všetky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Jozefína Kaššová. Do rýchleho výstražného systému Rapex výrobky nahlásili kontrolné orgány vo Francúzsku, Estónsku a Nórsku.Prvým potenciálne nebezpečným výrobkom je nemecké mydlo Pralinés de bain značky BadeFee. Vyzerá ako koláčik, preto hrozí, že si ho spotrebitelia, najmä deti, pomýlia s potravinou. Ďalším je súprava výrobkov na bielenie zubov značky niceEshop od neznámeho výrobcu. Predáva sa pod názvom Kit de 15Pcs Blanchiment des Dents - výrobok na bielenie zubov. Tento výrobok sa predáva online cez Amazon a je určený aj pre slovenský trh. Obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka. Vysoká koncentrácia tejto látky môže poškodiť zubnú sklovinu alebo spôsobiť vypadávanie zubov.Nebezpečné podľa hygienikov môže byť aj kakaové maslo s provitamínom B5 pre dojčiace matky - Nursing Butter with Pure Cocoa Butter. Predáva sa v 30-gramovej tube a vyrába ho americká spoločnosť E. T. Browne Drugs Co. Výrobok obsahuje zmes konzervačných látok methylisothiazolinone a methylchloroisothiazolinone, čo je v rozpore so zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch. Zmes je povolené používať len pri zmývateľných výrobkoch a u citlivých osôb môže spôsobiť alergickú reakciu.Potenciálne nebezpečné sú aj tri výrobky na zosvetlenie pokožky, ktoré obsahujú hydrochinón. Ide o látku určenú len na profesionálne použitie, ktorá sa môže pridávať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Inak môže spôsobiť kožné alergie. Ide o Light & Natural brightening cream od Carotone, telové mlieko Cleaer Teraphy - extra lightening lotion od CT+ a Ligtening beauty cream od Caro White. Všetky sa vyrábajú na Pobreží Slonoviny.