Pre kolapsy z tepla zasahovali záchranári počas stredy v 80 prípadoch

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zdravotnícki záchranári pre kolapsový stav z vysokého tepla pomáhali počas stredy (1.8) 80 ľuďom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.Záchranári mali najviac výjazdov ku kolapsom z tepla v Prešovskom kraji (15). Len v troch prípadoch museli zasiahnuť v Nitrianskom kraji.spresnila Krčová.Na centrálnych oddeleniach Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) stihli lekári počas prvých dvoch dní tohto týždňa ošetriť približne 80 pacientov.pre TASR to uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave podľa jeho hovorkyne Dany Kamenickej v priebehu tohto týždňa lekári neošetrovali žiadne dieťa v súvislosti s vysokými teplotami.Naďalej platí, že počas horúcich dní je dôležité dodržiavať pitný režim, ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Kávu je lepšie piť s mierou a alkoholu je vhodnejšie sa vyhnúť. Odborníci zdôrazňujú, že počas horúcich dní by sa ľudský organizmus nemal medzi 11. až 15. hodinou zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy.K najohrozenejším skupinám, ktoré môžu potrápiť horúčavy, patria deti, ktorých organizmus sa prehrieva niekoľkonásobne rýchlejšie ako v prípade dospelého.dodala hovorkyňa záchranárov.