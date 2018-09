FOTO: Hygienici varujú pred TÝMITO kozmetickými výrobkami

Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Whitening Body Cream z Toga. Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky hydrochinón, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Írsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku. Ide o výrobok na vyrovnávanie vlasov, krém pre deti, krémy na bielenie pokožky, farbu na tetovanie a pásiky na bielenie zubov.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Hygienici varujú pred výrobkom na vyrovnávanie vlasov s názvom Original Smoothing Solution značky Brazilian Blowout z USA. Výrobok nie je bezpečný, pretože obsahuje látku methylene glycol. Látka je ekvivalentom formaldehydu vo vodnom roztoku. Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, chýbala informačná zložka k výrobku a pre tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.Pásiky na bielenie zubov Crest Whitestrips značky Crest z USA obsahujú nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka. Vo farbe na tetovanie Dark Brown značky Intenze z USA bola zasa zistená prítomnosť ťažkých kovov arzénu, olova a niklu. V čiernej farbe na tetovanie Dark Sumy značky Panthera XP z Talianska bolo pri kontrole zistené prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov.Hygienici ďalej varujú pred výrobkom lotion pre deti s názvom Lait de toilette Hydralant pour Bé značky Pr Francoise Bedon z Francúzska. Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Whitening Body Cream z Toga. Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky hydrochinón, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Nebezpečný je tiež výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+. Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky kojic acid (kyselina kojová), ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.