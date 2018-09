Porošenko vníma Rakúsko ako veľmi spoľahlivého partnera Ukrajiny

Ukrajinský prezident Petro Porošenko (vpravo) a rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas svojho vyhlásenia 4. septembra 2018 v Kyjeve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 4. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko vníma Rakúsko ako veľmi spoľahlivého partnera svojej krajiny. Platí to napriek rozčúleniu, ktoré na Ukrajine vyvolala nedávna účasť ruského prezidenta Vladimira Putina na svadbe šéfky rakúskej diplomacie Karin Kneisslovej.Vyplýva to zo slov najvyššieho ukrajinského predstaviteľa, ktoré v utorok zazneli v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom.vyhlásil v tejto súvislosti Porošenko a dodal, že tak môže urobiť iba koordinovaný postoj, ktorý demonštruje spoločne so svojím priateľom, šéfom rakúskej spolkovej vlády.Aj hosť z Viedne sa vyslovil za nutnosť. Poukázal na predĺženie sankcií Európskej únie uvalených na Rusko, dodal však, že je potrebné zachovať aj dialóg. Kurz apeloval na Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu v súvislosti so zmrazením rozhovorov v rámci minského mierového procesu po zavraždení lídra doneckých separatistov Alexandra Zacharčenka.Najvyšší predstaviteľ samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Alexandr Zacharčenko zahynul v piatok pri výbuchu v reštaurácii Separ v meste Doneck.Rakúsky spolkový kancelár v Kyjeve netajil, že je veľmi nešťastný zo situácie okolo konfliktu na Donbase, pričom avizoval uvoľnenie milióna eur pre humanitárne organizácie pôsobiace na východe Ukrajiny.Pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina na nedávnu svadbu rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovejpovesti Rakúska na Ukrajine. V pondelkovom rozhovore pre tlačovú agentúru APA to uviedol ukrajinský veľvyslanec vo Viedni.vyjadril sa Olexandr Ščerba pred nadchádzajúcou cestou rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza do Kyjeva. Na otázku, či považuje Rakúsko za tzv. staviteľa mostov, odpovedal, že Ukrajina ho takpokračoval Ščerba na margo rakúsko-ukrajinských vzťahov. Tie boli podľa nehonemenné až do uvedenej udalosti z 18. augusta.Sebastian Kurz hovoril v utorok v Kyjeve aj o prípade niekdajšieho rakúskeho olympijského šampióna v jude Petera Seisenbachera, ktorý je vo vlasti podozrivý zo zneužitia maloletých, avšak na Ukrajine požiadal o azyl. Podľa kancelárových slov bude bývalý špičkový športovec čoskoro vydaný do Rakúska, kde ho čaká proces. Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti odmietlo vlani v októbri v súvislosti s premlčaním spomínaných údajných deliktov z obdobia rokov 1997-2004 Seisenbacherovo vydanie.