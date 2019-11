FOTO: Laureátom Ceny Oskára Čepana 2019 sa stal Erik Sikora

Laureátom Ceny Oskára Čepana (COČ) 2019 je Erik Sikora (na snímke vpravo), rozhodla o tom odborná medzinárodná komisia. Cenu v podobe umeleckého diela si prevzal počas slávnostného ceremoniálu vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach z rúk minuloročnej víťazky Emílie Rigovej (vľavo) v Košiciach 29. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 29. novembra (TASR) - Laureátom Ceny Oskára Čepana (COČ) 2019 je Erik Sikora, rozhodla o tom v piatok odborná medzinárodná komisia. Cenu v podobe umeleckého diela si prevzal počas slávnostného ceremoniálu vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach z rúk minuloročnej víťazky Emílie Rigovej.Ako TASR informovala jedna z organizátoriek 24. ročníka tohto podujatia Zuzana Golianová, Sikora sa narodil v roku 1986 v Košiciach a inšpirovaný rôznymi vplyvmi nachádza najprirodzenejší spôsob vyjadrenia cez performatívne stratégie. Obsahy, ktoré touto formou tlmočí, sa týkajú problematických otázok počnúc národnou identitou, až po ekológiu a udržateľnosť. Ocenenie získal na základe kreatívneho prístupu, ktorý je zakorenený v jeho každodennom živote.uviedla vo svojom vyhlásení odborná komisia na čele s historičkou umenia a kurátorkou z Holandska Lorou Sariaslan. Ďalšími členmi komisie boli Rainer Fuchs, Vjera Borozan, Jaro Varga a Bartholomew Ryan. Podľa nich svoju umeleckú agendu prezentuje zdanlivo neformálnym prístupom na aktiváciu politických tém, ktoré vedú k základným a nevyhnutným otázkam o tom, kto sme teraz.Víťaza čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, finančná odmena, samostatná výstava a podpora zo strany organizátora Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU) pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí.Odborná medzinárodná komisia posudzovala 37 vizuálnych umelcov, ktorí na začiatku roku reagovali na otvorenú výzvu a prihlásili sa. V máji vybrali piatich finalistov, a to Jana Durinu, Dávida Koroncziho, Milana Mazúra, Erika Sikoru a Gabrielu Zigovú.Ich aktuálna výstava v rámci 24. ročníka COČ Ekológia túžby potrvá vo VSG do 1. marca 2020. Riaditeľka N-CSU Lucia Gavulová verí, že jej návštevníci budú mať zážitok, ktorý ichSúťaž COČ vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Ocenenie nesie meno jednej z osobností slovenskej vedy a kultúry 20. storočia. Oskár Čepan (1925 - 1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.