Známy slovenský herec Andrej Hryc má 70 rokov

Na snímke herec Andy Hryc počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara, 19. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. novembra (TASR) – Herec Andrej Hryc vzhľadom na svoju fyziognómiu väčšinou stvárňoval negatívne postavy - nacistov a mafiánov. Nezabudnuteľný bol ako Major Terazky vo filme Černí baroni (2004) v réžii Juraja Herza, či ako mafián vo filme Vlada Balca Rivers of Babylon (1998). V sobotu 30. novembra sa slovenský herec a producent dožíva 70 rokov.Andrej Hryc (známy ako Andy Hryc) sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave. Absolvoval Divadelnú fakultu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach. Neskôr sa presunul do hlavného mesta a účinkoval v Divadle Nová Scéna. Generálnym riaditeľom Rádia Twist bol v rokoch 1992-2005. Počas pôsobenia v rádiu bol v roku 1998 vymenovaný vládou Seychelskej republiky za konzula na Slovensku a medzi rokmi 1999 – 2002 pôsobil ako poradca ministra kultúry. V roku 2002 sa stal riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave.Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach. Od 70. rokov sa začal objavovať v televíznych filmoch, ktorých má na konte nespočetné množstvo. V roku 1975 si zahral v komédii Sebechlebskí hudci z obdobia tureckých vpádov v polovici 17. storočia od režiséra Jozefa Zachara. Medzi tie najúspešnejšie patria napríklad: Zbojníci (1978) od režiséra Pavla Haspru, Višňový sad (1978), kde sa pod réžiu podpísal Jozef Budský. Exceloval aj v dráme Miroslava Luthera Ráno pod mesiacom (1979). Televízny film bol nakrútený podľa rovnomennej novely spisovateľa Alfonza Bednára. Umelecký herecký výkon v roku 1998 podal v postave mafiána vo filme Vlada Balca Rivers of Babylon.Herec zažiaril i v českom filme Habermannov mlyn (2010), kde režisér Juraj Herz otvára jednu z najkontroverznejších kapitol českej histórie - povojnový odsun Nemcov. V tom istom roku sa zhostil úlohy vo filme režiséra Petra Šíchu Bastardi. Kontroverzná snímka chytila Andreja Hryca za srdce nielen pálčivým námetom, ale aj kvalitným spracovaním. V roku 2013 bol Andy Hryc súčasťou hereckého tímu v príbehu lásky z Osvienčimu s názvom Collete. Režisér, scenárista a producent Milan Cieslar v ňom spojil milostný príbeh a prostredie koncentračného tábora. Hryca do snímky obsadil ako prvého:," opísal herec svoje vtedajšie pocity. "," povedal pre TASR herec Andrej Hryc.Hoci vo viacerých z filmov stál voči nacistom vždy v inej pozícii, vo všetkých stvárnil negatívnu rolu. Hryc však tvrdí, že rozdiel medzi postavami je, v Colette totiž židovský kápo Fritz postupne získa aj ľudský rozmer. Téma holokaustu je Hrycovi blízka. Videl vraj množstvo dokumentárnych filmov s touto tematikou a navštívil tiež koncentračné tábory v Terezíne, Osvienčime či Treblinke a vďaka tomu prehodnotil svoje životné priority.Umelca obsadzovali aj českí filmoví tvorcovia . Sám Hryc, ktorého si diváci pamätajú ako zloducha zo snímky Kamarád do deště (1999) či z filmu Černí baroni, bol ponukou na účinkovanie v seriáli Ulice nadšený. Režiséri Dušan Klein a Otakar Kosek ho obsadili do úlohy Borisa.Andrej Hryc už v minulosti pôsobil v politike. Po revolúcii bol súčasťou Verejnosti proti násiliu, neskôr stál pri zrode HZDS Vladimíra Mečiara. Svoju účasť pri zrode hnutia neskôr označil za grandiózny omyl a po odchode z politiky založil Rádio Twist. Až neskôr sa začal angažovať v strane Váš kraj, ktorý sa rozhodol premenovať na politický subjekt Korektúra – Andrej Hryc. Pri tvorbe názvu sa podľa vlastných slov inšpiroval svojou knihou Inventúra. V máji 2019 kandidoval do eurovolieb. Po neúspechu sa rozhodol vedenie strany opustiť.V pozícii generálneho riaditeľa Rádia Twist bol Andrej Hryc organizátorom mnohých verejných aktivít v prospech detských domovov, dobročinných organizácií, napr. Červeného kríža, Ligy proti rakovine, nadácie Úsmev ako dar, nadácie Twist kontra AIDS.Známy slovenský herec sa musel vysporiadať s tragickou smrťou svojho syna, ktorý havaroval v roku 2008. O tejto smutnej udalosti porozprával v relácii Českej televízie 13. Komnata Andyho Hryca.