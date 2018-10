FOTO: Melania Trumpová začala samostatnú cestu po Afrike

Trumpová sa na svojej ceste po štyroch afrických krajinách zameria na podporu životných podmienok detí, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, cestovného ruchu a ochrany pamiatok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Akkra 2. októbra (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová pricestovala v utorok do Ghany, kde začala svoju prvú samostatnú zahraničnú cestu. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Lietadlo s manželkou amerického prezidenta Donalda Trumpa pristálo ráno miestneho času na letisku v ghanskom hlavnom meste Akkra, kde ju privítala prvá dáma Ghany Rebecca Akufová-Addová v sprievode tradičných hudobníkov a tanečníkov. Trumpová následne navštívila tamojšiu detskú nemocnicu Ridge Hospital.Trumpová sa na svojej ceste po štyroch afrických krajinách zameria na podporu životných podmienok detí, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, cestovného ruchu a ochrany pamiatok. Z Ghany zamieri do Kene, Malawi a Egypta.Pred odchodom prvá dáma USA vyhlásila, že sa teší na návštevuuviedla podľa stanice BBC šéfka jej kancelárie pre styk s verejnosťou Stephanie Grishamová.Trump od svojho nástupu do prezidentského úradu v roku 2017 nenavštívil Afriku. Pred odchodom svojej manželky na čierny svetadiel novinárom povedal:Trumpov komentár však ostro kontrastuje s jeho skorším vyjadrením, keď na súkromnom stretnutí vo februári údajne povedal, že africkí imigranti prichádzajú zo. Prezident tento výrok popiera.Africká únia (AÚ) ho obvinila z rasizmu a vyzvala ho, aby sa ospravedlnil. Trump neskôr novinárom vysvetlil:V auguste prezident rozhneval vládu Juhoafrickej republiky (JAR), keď vyhlásil, že tam dochádza k vysokému počtu vrážd belošských farmárov. V rokoch 2017-2018 bolo v JAR zabitých 47 farmárov, najviac za uplynulé dve desaťročia.