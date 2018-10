Williamson: Britskí vojaci neopustia Nemecko ani po brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osnabrück 2. októbra (TASR) - Británia nestiahne úplne svojich vojakov z nemeckého územia ani po odchode z Európskej únie, ako sa to istý čas zvažovalo.Pre regionálne nemecké noviny Neue Osnabrücker Zeitung to v Londýne pred piatkovým stretnutím s nemeckou rezortnou partnerkou Ursulou von der Leyenovou naznačil britský minister obrany Gavin Williamson, ktorý sa prihlásil k Severoatlantickej aliancii (NATO) a potvrdil aj osobitné vzťahy jeho krajiny s Nemeckom.Šéfovia rezortov obrany oboch krajín navštívia v piatok spoločne britských vojakov v Mindene a v Augustdorfe v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a zároveň by mali podpísať aj dokument Joint Vision Statement o budúcej dvojstrannej spolupráci vo vojenskej sfére.Stovky britských vojakov by mali aj po marci 2019 zostať v nemeckých mestách Minden, Paderborn/Augustdorf, Mönchengladbach a Dorsten/Wulfen, aj keď počet príslušníkov ozbrojených síl Spojeného kráľovstva v iných častiach starého kontinentu sa má po tzv. brexite výrazne znížiť.Odchod Británie z EÚ neohrozí podľa Williamsona ani vojenskú spoluprácu s Nemeckom.