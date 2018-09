FOTO: Múzeum holokaustu približuje život v koncentračnom tábore

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (vpravo) a riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan na slávnostnom otvorení novej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi 7. septembra 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Sereď 7. septembra (TASR) – Novú expozíciu v baraku č. 3, patriacom do bývalého seredského pracovného a koncentračného tábora, dnes Múzea holokaustu, otvoril v piatok predseda vlády Peter Pellegrini spoločne v ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (obaja Smer-SD). Približuje pomery, v akých počas druhej svetovej vojny žili tam internovaní Židia. Otvorenie sa uskutočnilo v rámci pripomienky Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.Expozícia vznikla a dostala podobu vďaka zachovaným dobovým dokumentom a fotografiám. Podľa nich boli inštalované tesárska, krajčírska, betonárska i zámočnícka dielňa, kancelária a škola pre židovské deti. Je tam aj priestor so slamenými matracmi, kde čakali ľudia na svoje transporty, a prináša zoznam 2400 mien odtransportovaných.uviedol predseda vlády. Sú to podľa jeho slov dobre vynaložené peniaze.povedal.Pellegrini poďakoval vedeniu Slovenského národného múzea, riaditeľovi Múzea židovskej kultúry Pavlovi Mešťanovi za oduševnenie, akým sa stará o múzeum v Seredi.konštatoval. Dodal, ž. Uctil si zároveň pamiatku tých obyvateľov Slovenska, ktorí v čase holokaustu pomohli svojim židovským spoluobčanom.Laššáková, ako povedala, vnímala dokončenie expozície po svojom nástupe ako jednu z prvoradých úloh. Podľa nej do Múzea holokaustu by mali aspoň raz prísť všetci žiaci základných a stredných škôl.dodala.Autorkou výtvarno-expozičného riešenia baraku č.3 je Nina Cohen Veselá. Ako uviedla, pre ňu bolo dôležité priblížiť čo najvernejšie prostredie pracovného tábora. Atmosféru dielní podčiarkujú aj zvukové záznamy práce strojov.dodala Cohen. Produkty dielní zo Serede boli ponúkané na bežný trh, podľa Mešťana o nábytok prejavili záujem aj vtedajší členovia vlády.Pracovný tábor v Seredi mal v čase vzniku dielne stolárske, textilné, klobučnícke, kožiarske a dielne na výrobu hračiek, kde Židia pracovali. Neskôr bol zmenený na zberný, s kapacitou 1200 osôb, často sa však v ňom tiesnilo v jednom čase aj 4000 ľudí. V prvej etape od marca do októbra 1942 odišlo z neho 57 železničných transportov. V druhej etape, po potlačení SNP, tam sústredili Židov, ktorí ešte zostali na území Slovenska. V tábore boli vystavení krutému zaobchádzaniu a vraždám. Posledný transport odišiel zo Serede 31. marca 1945 do Terezína. Sereď je jediné miesto, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol areál vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Múzeum otvorili v roku 2016.