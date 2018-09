Juncker prenesie svoju poslednú správu o stave Únie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. septembra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker na budúci týždeň prednesie svoju štvrtú správu o stave Únie. Vystúpi s ňou v stredu 12. septembra pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Európska komisia v piatok pripomenula, že tohtoročná správa prichádza v období príprav na európske voľby v roku 2019 a v kontexte prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Únie po brexite.V minuloročnom prejave Juncker načrtol svoju víziu o vývoji EÚ do roku 2025 a predstavil plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Jeho vlaňajší prejav sprevádzali konkrétne iniciatívy týkajúce sa obchodu, preverovania investícií či kybernetickej bezpečnosti.V nadväznosti na jeho prejav hlavy vlád a štátov EÚ prijali na stretnutí v Tallinne - počas estónskeho predsedníctva - takzvanú Agendu lídrov. Ide o zoznam najpálčivejších problémov a výziev, ktoré si vyžadujú riešenia ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Očakáva sa, že tento proces vyvrcholí na summite v rumunskom meste Sibiu 9. mája 2019, ktorý sa bude konať už po brexite. Lídri krajín EÚ by tam mali potvrdiť záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov.Očakáva sa, že aj tohtoročný Junckerov prejav, jeho posledný z pozície šéfa eurokomisie, budú sprevádzať nové návrhy, ktoré je možné previesť do praxe. Juncker plánuje predstaviť kroky, ktoré môžu ešte pred summitom v Sibiu a pred májovými eurovoľbami priniesť pozitívne výsledky pre európskych občanov.Správa o stave Únie je vnímaná ako východiskový bod dialógu EK s Európskym parlamentom a Radou EÚ na prípravu ročného pracovného programu exekutívy EÚ.Povinnosť predkladať správy o stave Únie zaviedla Lisabonská zmluva. Prvá správa o stave Únie bola prednesená v roku 2010.Predseda EK sa na správu o stave Únie začína pripravovať v júli, pričom sa spolieha aj na príspevky a podnety eurokomisárov, ich kabinetov, generálnych riaditeľov z eurokomisie. Vo veľkej miere sa radí aj s lídrami z členských krajín EÚ, s Konferenciou predsedov v Európskom parlamente, ako aj s veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi pri EÚ a s poprednými európskymi think-tankami.Európsky týždenník Politico v piatkovom prehľade správ priniesol informáciu, podľa ktorej Juncker priznal, že svoj prejav ešte nemá dokončený. Zmeny v jeho texte chce vykonávať až do poslednej chvíle.