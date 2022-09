Foto: Nová expozícia v Múzeu Vtedy v Prievidzi zobrazuje byt z obdobia socializmu

Nábytok, zariadenia i veľké koberce, ktoré boli typické pre socializmus, môžu vidieť návštevníci v novej expozícii Múzea Vtedy v Galérii Jabloň v Prievidzi. Bytu z obdobia 70. a 80. rokov minulého storočia nechýbajú ani steny so vzormi kvetov maľované špeciálnym valčekom.



"Prvú časť Múzea Vtedy sme otvorili 1. septembra minulého roka, zamerané je na predmety dennej spotreby z obdobia socializmu. Múzeum bolo doplnené o veľmi peknú expozíciu obchodu a školy. Tento byt je možno takým prirodzeným pokračovaním, pokiaľ je našou ambíciou zachovať spomienky, ako sa vtedy žilo, ľudia bývali," načrtol predseda občianskeho združenia Spolu sme Prievidza Michal Dobiaš.



Preto podľa neho vznikla myšlienka vytvoriť expozíciu bytu s obývačkou, spálňou, kuchyňou a chodbou. Dobiaš si podľa svojich slov myslí, že sa to občianskemu združeniu podarilo verne zobraziť. "Niektoré veci bolo náročné zohnať, napríklad nábytkovú zostavu zo spálne, ale nakoniec sa to podarilo. Všetky veci v byte nám nejakou mierou podarovali alebo priniesli, niektoré sme vymenili, aby sa nám podarilo expozíciu urobiť," priblížil.

Návštevníci môžu vidieť v obývačke i nábytkovú zostavu, ktorú vyrábali kedysi v regióne. "Je najznámejšou zostavou, ktorú vyrábal Tatra nábytok Pravenec, do Ruskej federácie ich exportoval približne 300.000 kusov," spresnil Dobiaš.



Niektoré expozície sa mu podľa jeho slov zariaďovali lepšie, keďže si ich pamätal z detstva. "Aj obývaciu zostavu aj spálňu, tento istý typ nábytku, sme mali doma. Aj niektoré predmety pochádzajú práve z rodinnej zbierky," ozrejmil.



Expozícia bytu z minulého storočia u strednej a staršej generácie podľa Dobiaša vyvoláva emócie, keďže v podobných bytoch kedysi bývali.



Občianske združenie chystá ešte jedno veľké prekvapenie v spolupráci so známymi z Českej republiky, druhou ambíciou je v budúcich rokoch otvorenie retro kina, ktoré by malo symbolicky nadviazať na niekdajšie kino Slávia.