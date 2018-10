FOTO: ODIŠIEL BEZ PLATENIA: V Novákoch natankoval 300 litrov nafty

Doposiaľ neznámy muž na čerpacej stanici na Trenčianskej ulici v Novákoch natankoval vyše 300 litrov nafty a odišiel bez zaplatenia. Foto: TASR - KR PZ Trenčín Doposiaľ neznámy muž na čerpacej stanici na Trenčianskej ulici v Novákoch natankoval vyše 300 litrov nafty a odišiel bez zaplatenia. Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Nováky 2. októbra (TASR) - Doposiaľ neznámy muž na čerpacej stanici na Trenčianskej ulici v Novákoch natankoval vyše 300 litrov nafty a odišiel bez zaplatenia. Polícia krádež vyšetruje, v tejto súvislosti aj žiada občanov o pomoc, informoval v utorok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička."Doposiaľ neznámy páchateľ zastavil osobné auto značky Volkswagen Passat na čerpacej stanici 8. septembra o 1.55 h. Z auta vystúpil muž, ktorý mal na sebe oblečené modré rifle a tmavú mikinu s kapucňou na hlave. Najskôr natankoval naftu do vozidla a následne otvoril kufor auta, kde ďalej tankoval do nezisteného počtu nádob," uviedol Kudlička.Muž takto podľa neho natankoval celkovo asi 304 litrov nafty, následne nasadol do auta a odišiel bez zaplatenia, čím spôsobil poškodenej spoločnosti celkovú škodu vo výške približne 396 eur. "Páchateľovi uvedeného skutku v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," doplnil.Osobu, ktorá je podozrivá z tejto krádeže, zachytil obrazový záznam kamerového systému. "Polícia týmto žiada verejnosť o pomoc pri zistení totožnosti podozrivej osoby uvedenej krádeže. Akékoľvek informácie môžu občania oznámiť na známom telefónnom čísle 158 alebo na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Novákoch," vyzval policajný hovorca.