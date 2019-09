Foto: Opitý šofér Audi vrazil do auta, v ktorom sa viezol policajt a jedenapolročné dievčatko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2019 (Webnoviny.sk) - Opitý šofér vrazil do auta, v ktorom sa okrem policajta viezlo iba 1,5 ročné dievčatko. Nehoda sa stala v nedeľu dopoludnia v Ladomerskej Vieske v okrese Žiar nad Hronom.Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 39-ročný vodič Audi neprispôsobil rýchlosť a narazil do pred ním idúceho auta značky Alfa Romeo. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške, 39-ročnému šoférovi Audi namerali 1,88 promile alkoholu v dychu.Nehoda sa našťastie zaobišla bez zranení. Policajt z vozidla Alfa Romeo ešte v ten večer nastúpil do služby a zastavil ďalšieho opitého šoféra. Ten nafúkal viac ako dve promile.