Most-Híd chce národnostné školy

Ilustračná snímka.

Bratislava 3. septembra (TASR) - Most-Híd navrhuje definovať pojem národnostná škola, určiť by sa mali zariadenia, ktoré budú patriť do tejto kategórie. Predpokladá to novela zákona o vzdelávaní, ktorú Národnej rade (NR) SR predložili poslanci koaličnej strany.tvrdia predkladatelia s tým, že zákon sa len čiastočne v niektorých ustanoveniach zmieňuje o parciálnych problémoch, ktoré sa môžu pri tomto type škôl vyskytnúť.Poukázali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín. Novelou chcú tento nedostatok odstrániť.Cieľom ich návrhu má byť vytvorenie komplexného rámca fungovania národnostného školstva a vymedzenie osobitostí, ktorými sa tieto inštitúcie vyznačujú a líšia od ostatných škôl. Medzi základné ciele a princípy výchovy a vzdelávania sa podľa ich slov návrhom dopĺňajú princípy a ciele odzrkadľujúce osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov z národnostných menšín.