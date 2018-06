FOTO: Pellegrini a Macron rokovali o hospodárskej spolupráci i klíme

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a francúzsky prezident Emmanuel Marcon po podpise akčného plánu medzi Slovenskom a Francúzskom v Paríži 30. júna 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Paríž 30. júna (TASR)- O posilnení vzájomných vzťahov i hospodárskej spolupráci rokoval v sobotu slovenský premiér Peter Pellegrini v Elyzejskom paláci v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Pellegrini deklaroval otvorenosť slovenskej vlády voči francúzskym argumentom pri reforme eurozóny. Témou ich rozhovorov bola aj klimatická politika.Povedal Pellegrini po rokovaniach s Macronom. Dvojica politikov vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii s českým premiérom Andrejom Babišom.Macron vyjadril radosť nad tým, že Slovensko sa už túto nedeľu stáva predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4). Zdôraznil, že žijeme v, ale musíme rešpektovať jednotu európskeho spoločenstva.Pellegrini a Macron podpísali v sobotu Akčný plán slovensko-francúzskeho partnerstva na roky 2018-20, ktorý má posilniť politickú aj hospodársku spoluprácu. Obaja títo politici spoločne rokovali aj na nedávnom summite v bulharskej Sofii.Pellegrini opätovne pozval Macrona na stretnutie V4, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň na Slovensku.Predseda slovenskej vlády prišiel do Paríža vo štvrtok večer po skončení summitu EÚ v Bruseli. Francúzsky prezident krátko po sobotňajších rozhovoroch s ním rokoval aj s českým premiérom Andrejom Babišom. Trojica po bilaterálnych rokovaniach a podpisoch Akčných plánov s Francúzskom vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii.Pellegrini, Babiš a francúzska ministerka obrany Florence Parlyová následne odleteli na ceremoniál do obce Darney, kde pred 100 rokmi vtedajší francúzsky prezident Raymond Poincaré odovzdal československej armáde jej "štátnu vlajku". Urobil tak 30. júna 1918 v Darney po boku Edvarda Beneša, jedného zo zakladateľov Československej národnej rady.Vo východofrancúzskom pohorí Vogézy sa vtedy československé légie pripravovali na nasadenie na fronte pod francúzskym velením. Francúzsko tak uznalo nezávislosť Československa.