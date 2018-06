Lelovský: Absolvent technických odborov si nájde dobre platenú prácu

Na archívnej snímke prezident IT asociácie Slovenska Mário Lelovský. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) – V technických odboroch študuje na vysokých školách približne 20 % študentov a je o nich veľký záujem. Prakticky každý absolvent technických odborov si nájde veľmi dobre platenú prácu. Špeciálne v odboroch IT, kde si už počas štúdia dokážu študenti zarobiť aj 1000 eur mesačne a nástupný plat sa pohybuje v priemere na úrovni 1700 eur. Pre TASR to uviedol viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.Podľa neho viac ako 50 % vysokoškolákov študuje humanitné a sociálno-vedné odbory.konštatoval.Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov Alexander Matušek na 4. Valnom zhromaždení asociácie v júni povedal, že priemysel v odvetviach, ktoré zastupujú, bude do roka 2020 potrebovať 45.000 zamestnancov, z toho 25 % absolventov vysokých škôl (VŠ) a 75 % zo stredných škôl. Pripomenul tiež, že 57 % absolventov VŠ nepracuje vo svojom odbore po skončení školy a 35 % absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách.Medzi opatrenia, ktoré sú podľa neho potrebné v oblasti VŠ, je zavedenie dostatku praxe počas štúdia, zavedenie regulácie do študijných programov, ktoré nemajú uplatnenie v praxi, či prijatie opatrení na zníženie počtu absolventov, čo odchádzajú do zahraničia.