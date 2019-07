Foto: Posledný deň festivalu Pohoda otvoril prvý afganský ženský orchester, večer patril Liamovi Gallagherovi

aktualizované 14. júla 9:57



14.7.2019 (Webnoviny.sk) -Posledný večer festivalu Pohoda patril britskému spevákovi Liamovi Gallagherovi. Niekdajší líder už nefungujúcej kapely Oasis sa postavil čelom k Trenčianskemu hradu na hlavnom pódiu o 20:30 a svoj koncert odštartoval skladbou Rock 'n' Roll Star.Štyridsaťšesťročný interpret si na hodinu "ukradol" veľkú časť návštevníkov Pohody, kde zazneli aj hity menovanej skupiny ako Morning Glory, Cigarettes & Alcohol, Roll With It, Supersonic či záverečná Champagne Supernova, počas ktorej prišiel na okraj pódia, do davu hodil svoju tamburínu, zatlieskal smerom k publiku a odišiel.Najväčší ohlas však zožala skladba Wonderwall, ktorú vydali Oasis v roku 1995 a v Trenčíne si ju zaspievali tisíce ľudí, mnohí z nich s mobilnými telefónmi nad hlavami.Gallagher nevynechal ani sólové skladby ako Shockwave, Wall of Glass či novinku The River. Spevák sa počas koncertu niekoľkokrát prihovoril fanúšikom. "Pokiaľ viem, tak som na Slovensku po prvý raz, však? Veľmi rád vás všetkých vidím. Ste krásni," vyhlásil.Nocou sa o desať minút neskôr ozývalo post-disco Donnyho Benéta, ktorý sa stal jedným z obľúbencov Pohody. Austrálčan sa po vlaňajšom sólovom koncerte zastavil spolu s kapelou, s ktorou zabavili publikum na Orange stagei, kde následne riaditeľ festivalu Michal Kaščák predstavil členov tímu Pohody.Úspech zožalo v NAY tanečnom dome takisto gruzínske ženské trio Trio Mandili, ktoré fanúšikov naučilo aj niekoľko slov zo svojho rodného jazyka. V sobotu o polnoci sa opäť otvorila aj Garáž, kde boli na programe kapely ako Nabosoposkle, Small Town Life a Pokora.Záverečný koncert na hlavnom pódiu patril britsko-francúzskej speváčke a herečke Charlotte Gainsbourg. Štyridsaťsedemročná dcéra herečky Jane Birkin ponúkla skladby ako Paradisco, Lying With You, Heaven Can Wait či Sylvia Says, doplnené o vizuálny zážitok so svetelnými pohyblivými panelmi.Publikum očarila podmanivým spevom v angličtine aj francúzštine, hypnotizujúcimi tanečnými skladbami so snovými pasážami a v niektorých častiach až provokatívnymi svetlami. "Ahoj, ahoj Pohoda," predviedla svoje jazykové znalosti interpretka, ktorá sa takisto poďakovala v slovenčine. Skvelý koncert zakončila piesňou Lemon Incest, ktorú s ňou nahral v roku 1984 jej otec Serge Gainsbourg.Dopoludnia sa v sobotu opäť konali rôzne debaty či workshopy. V Sporka stagei sa mohli návštevníci a návštevníčky rozhýbať vďaka Street Dance Battle. V EUrópa stagei diskutovali na tému Dokážu gitary zachrániť svet?.Vedeckí nadšenci sa mohli vyžiť v Sporka Science & Magic. V Literárnom stane Martinus, kde si môžu ľudia kúpiť aj knihy, predstavila Ivona Pekárková zbierku Lepšia verzia seba.Festival Pohoda 2019 (fotografie)Program na hlavnom pódiu otvoril ZOHRA – Afghan Women's Orchestra. Prvý afganský ženský orchester uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák. „Som veľmi šťastný, že tento slávnostný otvárací koncert záverečného festivalového dňa odohrá práve ZOHRA. Všetkých vás srdečne vítam,“ vyhlásil.Výnimočné hudobné teleso prišlo podporiť množstvo ľudí, ktorí si pokojnú atmosféru užívali prevažne v sede na betónových aj trávnatých plochách pod pódiom.Popoludní sa predstavilo množstvo zaujímavých hostí zo sveta hudby, literatúry, politiky či filmu. Počasie bolo napokon prevažne slnečné, večer nad letiskom aj zapršalo.Na Orange stagei vystúpili americká rapperka Akua Naru či nemecká folková kapela Bukahara, ktorá priniesla skvelý letný koncert.Na hlavnom pódiu sa už predstavili Bazzookas, ktorí majú v areáli aj svoj žltý autobus, kde sa konajú koncerty počas celej Pohody. Slovenskú scénu na najväčšom pódiu zastúpili Korben Dallas, ktorí hrali fanúšikom a fanúšičkám v daždi.Prehánka neprekážala rakúskej formácii Cari Cari, ktorá zahrala v krytom EUrópa stagei. Indierocková kapela si svojím hypnotizujúcim vystúpením zjavne získala počas prvého koncertu na Slovensku množstvo fanúšikov.Ich hodinová šou ponúkla skvelú gitaru, spev, bicie, didgeridoo aj drumbľu, to všetko posilnené rôznymi efektmi a animovanou videoprojekciou. Zazneli aj piesne ako Summer Sun, Mapache či coververzia hitu Bang Bang (My Baby Shot Me Down).Organizátori Pohody radi pozývajú na letisko interpretov, ktorí tu už vystúpili a zaujali publikum. Cari Cari by mohli byť ďalším takýmto prípadom.V stane .týždeň diskutovala bývalá premiérka Iveta Radičová o liberalizme či rozdieloch v regiónoch Európskej únie a tiež Slovenska.V EUrópa stagei sa rozprávali o Nežnej revolúcii Fedor Gál a Michael Kocáb, v Literárnom stane Martinus odpovedal na otázky návštevníkov Simon Mawer, autor románu Sklenená izba, ktorý tiež súhlasil s autogramiádou. V rovnakom čase už čítali na pódiu ukážky prihlásených diel do súťaže Poviedka herečka Zuzana Mauréry a jej kolega Ady Hajdu.