Sobotný večer na Pohode: Charlotte Gainsbourgová i Liam Gallagher + video

Trenčín 14. júla – Kráľovnou sobotného (13.7.) programu na festivale Pohoda 2019 sa stala Charlotte Gainsbourgová. Francúzsko-anglická herečka a muzikantka vystúpila na trenčianskom letisku tesne pred polnocou. Okamžite ovládla pódium a publikum si získala jemnosťou a zrelosťou. "Neroztancovala nás, ale zhypnotizovala," povedal pre TASR jeden z návštevníkov festivalu. Dcéra Sergea Gainsbourga a Jane Birkinovej patrila spolu s britským hudobníkom a bývalým frontmanom legendárnej rockovej skupiny Oasis Liamom Gallagherom medzi najsilnejšie mená 23. ročníka festivalu.



Gainsbourgová ponúkla publiku skladby ako Lying With You, Ring-a-Ring o' Roses, Deadly Valentine, Les crocodiles či Paradisco. Slovenskému divákovi je známa z filmov Melancholia, Jane Eyrová, 21 Gramov či Nymfomanka, na konte má cenu Cézar pre najlepšiu herečku či ocenenia z filmového festivalu v Cannes. Svoje herectvo zužitkovala aj na festivale, a to tým, že pódium skôr pripomínalo modernú divadelnú scénu plnú bielych neónových svetiel, na ktorej príbeh prespievala prostredníctvom svojich skladieb. Ukázala tak ďalšiu podobu toho, ako môže hudba súčasnosti vyzerať.



Speváčka vydala päť albumov, pričom najviac zarezonovali albumy IRM, ktorý produkoval Beck a najnovší Rest, ktorý zaradili do výberu najlepších albumov roka The Guardian či The Independent. Hudobnú kariéru odštartovala už ako 13-ročná kontroverzným duetom so svojím otcom s názvom Lemon Incest. Známy umelecký provokatér pokračoval v téme hraničného vzťahu s dcérou aj vo filme Charlotte for Ever a v rovnomennom debute svojej dcéry z roku 1986. Gainsbourgová si je plne vedomá svojich dlhoročných skúseností vo svete umenia a kultúry. Festivalovému publiku sa naplno oddala, za čo ju prítomní ocenili mohutným potleskom.





Naspäť do 90. rokov minulého storočia zaviedol divákov koncert britského rockového hudobníka, speváka a skladateľa a bývalého frontmana legendárnej britskej rockovej skupiny Oasis Liama Gallaghera. Rodák z anglického Manchesteru, ktorý v súčasnosti pôsobí ako spevák skupiny Beady Eye, ponúkol hity ako Rock 'n' Roll Star, Wall of Glass, Greedy Soul, For What It's Worth, Shockwave, Slide Away či Roll With It. Publikum však najviac reagovalo na megahit Wonderwall.

Liam pôsobil vo formácii Oasis so svojím bratom Noelom od roku 1991. V auguste 1994 vydali debutový album Definitely Maybe. Už ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvú pozíciu v rebríčku albumov. Štyri skladby z neho sa dostali aj do singlovej hitparády, v poradí Supersonic, Shakermaker, Live Forever a Cigarettes & Alcohol. V singlovej hitparáde mali 26 piesní, z nich osem dosiahlo na prvú pozíciu, medzi nimi Some Might Say (1995), Don't Look Back In (1996), D' You Know What I Mean? (1997), All Around The World (1998), Go Let It Out (2000) či Lyla (2005).Vydali sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Dig Out Your Soul vyšiel v októbri 2008. K diskografii patrí aj jeden live album a dve kompilácie. Získali šesť cien Brit Awards, rozišli sa v auguste 2009. Liam založil v závere roka 2009 skupinu Beady Eye, hrajú v nej aj Gem Archer a Andy Bell z Oasis, vo februári 2011 vydali album Different Gear, Still Speeding. V júnu 2013 pridali druhý s názvom BE. V októbri 2017 vydal sólový album As You Were. Hlavný stage na trenčianskom letisku ukázal, že spevákovi vyhovuje statický prejav, ktorým je známy aj z klipov, rovnako ako štýl hudby, z ktorého už sotva vykročí. Gallaghera najbližšie čaká koncert v Kyjeve.Publikum na trenčianskom letisku zabavil austrálsky showman a hudobník Donny Benét, ktorý na festivale vystúpil už vlani. Počas svojej premiéry vtedy vystúpil sám, na vypredanej jesennej tour ho už na saxofóne sprevádzal brat Dan. V rámci európskej premiéry v zostave The Donny Benét Show Band odohral tentoraz na trenčianskom letisku koncert s celou kapelou. Kráľ diskoték, ktorý svojou tvorbou pripomína skôr 80. roky minulého storočia, však ponúkol špičkovú post-disco tanečnú hudbu, ktorá návštevníkov Pohody nenechala chladnými. Interpret, ktorého tvorba aj videoklipy vyznievajú skôr ako recesia, rozveselil skladbami ako Love online, Working Out, Sophisticated Lover či Santorini.Pohoda 2019 sa skončila nedeľnou ekumenickou bohoslužbou. Aj jej 23. ročník dal svojim návštevníkom možnosť vybrať si z rôznych hudobných žánrov, diskusií, výstav či workshopov, ktoré reagovali aj na súčasné dianie najmä na Slovensku, no nevyhli sa ani poukazovaniu na problémy vo svete.