Foto: Prestížna súťaž krásy Miss Slovensko 2019 pozná dvanástku finalistiek

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Finalistky 24. ročníka súťaže Miss Slovensko zažili vo štvrtok napoludnie svoju spoločnú premiéru. Pred zástupcami médií ich v Bratislave oficiálne predstavila riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková.



Finalistkami Miss Slovensko 2019 sú Natália Hrušovská (Nitra), Alica Ondrášová (Unín), Patrícia Junasová (Jaslovské Bohunice), Frederika Kurtulíková (Bratislava), Barbora Korcová (Rovinka), Tereza Turzová (Púchov), Ivana Gromová (Prievidza), Michaela Budáčová (Prievidza), Ema Mészárosová (Levice), Michaela Čajková (Klenovec), Melissa Záteková (Banská Bystrica) a Terézia Jakubcová (Snina).



Študentky vysokých i stredných škôl s rôznymi zameraniami a z rôznych slovenských miest spájal donedávna jeden sen, stať sa finalistkou súťaže, ktorá má svoju dlhoročnú tradíciu. Všetky sa uchádzajú o korunku Miss Slovensko 2019 a majú na to tri mesiace. Sú medzi nimi modelky, ale aj dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ vôbec neprišli do kontaktu. Najmladšie finalistky budú mať v deň finále 18 rokov, najstaršie majú podľa pravidiel súťaže 24 rokov.



Dvanásť finalistiek absolvovalo v uplynulých dňoch prvé spoločné sústredenie v Bratislave, v rámci ktorého sa bližšie spoznali. Užili si starostlivosť vizážistiek, kaderníkov či spoločné fotografovanie. V ďalších týždňoch ich čaká sústredenie zamerané na nakrúcanie profilových vizitiek a upútaviek, séria módnych prehliadok a napokon finálový večer, ktorý sa uskutoční v apríli 2019 a v priamom prenose ho odvysiela TV Joj.



Víťazka titulu Miss Slovensko 2019 získa postup na Miss World 2019, štýlový automobil, dovolenku pre dve osoby v Ománe, moderný trojizbový byt v novostavbe na jeden rok, flexibilné ročné poistenie a viacero ďalších cien.



Prvá a druhá vicemiss postúpia na svetové súťaže Miss International a Miss Supranational. Okrem troch hlavných titulov budú počas finálového večera udelené aj ďalšie tituly Eva Miss Sympatia, Hyundai Miss Drive, Miss Gosh, Miss Eau Thermale Avéne a Miss Príjemný hlas.

Zľava: Finalisky Miss Slovensko Natália Hrušovská z Nitry, Alica Ondrášová z Unína, Patrícia Junasová z Jaslovských Bohuníc, Frederika Kurtulíková z Bratislavy, Barbora Korcová z Rovinky, Tereza Turzová z Púchova, Ivana Gromová z Prievidze, Michaela Budáčová z Prievidze, Ema Mészárosová z Levíc, Michaela Čajková z Klenovca, Melissa Záteková z Banskej Bystrice a Terézia Jakubcová zo Sniny počas oficiálneho predstavenia finalistiek 24. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2019. Bratislava, 31. január 2019.



„Prišlo nám viac ako 400 video vizitiek, bolo to náročné hlavne preto, že dievčatá sú osobnosti tým, že buď sú scestované, buď žijú v zahraničí, alebo majú zaujímavú záľubu alebo prácu, máme medzi sebou profesionálne športovkyne, modelky, ktoré to robia už dlho, venujú sa modelingu, profesionálnu vojačku. Nie sú to len dievčatá, ktoré sú mladučké a študujú, ale majú svoju personu, osobnosť. Aby priniesli niečo do kolektívu a verím, že sa nám výber podaril. Teším sa z toho, za tých pár dní som mala možnosť vidieť, že dievčatá perfektne spoločne fungujú,“ povedala pre TASR k výberu finalistiek riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková.

Zľava: Finalisky Miss Slovensko 2019 Ivana Gromová z Prievidze, Michaela Budáčová z Prievidze, Ema Mészárosová z Levíc, Michaela Čajková z Klenovca, Melissa Záteková z Banskej Bystrice a Terézia Jakubcová zo Sniny počas oficiálneho predstavenia finalistiek 24. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2019. Bratislava, 31. január 2019.



„Mám veľa kamarátok, ktoré túto súťaž už absolvovali a veľmi sa im to páčilo. Vždy ma presviedčali, že som sympatická, prirodzená, vždy usmiata, aby som to išla skúsiť. Takže som tu a podarilo sa. Uvidíme, ako to dopadne. Pre mňa je najlepšie, že sa zviditeľním. Žila som v Anglicku, kde som sa venovala modelingu. Na Slovensku o mne nikto nevie, ešte som iba mesiac na Slovensku po návrate z Anglicka. Otváram si reštauráciu a verím, že aj cez túto súťaž získam veľa klientov, to by som chcela,“ uviedla pre TASR súťažiaca Terézia Jakubcová zo Sniny.