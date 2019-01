Literárny týždenník prináša rozhovor s jubilujúcim maliarom M. Stanom

Ilustračná snímka. Foto: www.spolokspisovatelov.sk Foto: www.spolokspisovatelov.sk

Bratislava 31. januára (TASR) - Druhé tohoročné číslo Literárneho týždenníka na titulnej strane obrazovou kolážou pripomína nastávajúce 170. výročie narodenia barda našej lyriky Pavla Országha Hviezdoslava. Stĺpcový úvodník „Nové výzvy“ napísal novozvolený šéfredaktor časopisu Štefan Cifra. Príhovor okrem poďakovania za vykonanú prácu všetkým doterajším šéfredaktorom časopisu približuje aj hlavné zásady ideovej i žánrovej koncepcie pri tvorbe periodika v nastávajúcom období.Na prvej strane sa začína aj rozsiahla esej Pavla Dinku „Tyrania ekonómie“ o vzťahu ekonomiky, politiky a kultúry v digitálnej sfére.„Literatúra očami spisovateľov“ – to je názov ankety Literárneho týždenníka (LT) o súčasnej slovenskej pôvodnej a prekladovej knihe. V ankete sa tentoraz vyjadrilo sedem súčasných autorov.Politický komentátor František Škvrnda je autorom zahranično-politického komentára na aktuálnu európsku tému „Chaos s brexitom“. Vnútropolitický komentár „Bulvár v politike“ napísal Ľudovít Števko. Petr Žantovský v pravidelnej rubrike „Pohľadnica z Prahy“ pripomína osobnosť básnika a speváka Karla Kryla, ktorý by sa v tomto roku dožil 75 rokov, „keby nebol zomrel pred štvrťstoročím“.Anton Blaha v črte „Kto nečíta zákony“ sa zamýšľa nad nedomyslenosťou zákona o čistení verejných priestranstiev od snehu, fejtónový charakter má úvaha Viery Švenkovej „Má to zmysel?“ o psychických pohnútkach angažovanosti významných politikov v minulosti i dnes. Do tohto bloku môžeme zaradiť aj historizujúcu úvahu s politologickými črtami z pera Ivana Hudeca „Sme schopní spísať vlastné (a zužitkovať paralelné) dejiny?“Významný slovenský archeológ, vedec Jozef Vladár sa v týchto dňoch dožil významného jubilea – 85 rokov. Hodnotiacu esej o jeho živote a tvorbe pod názvom „Priateľovi jubilantovi“ napísal Dušan Čaplovič.Strana venovaná scénickému umeniu prináša recenziu Jany Nežatickej „...taká obyčajná idylka“ o premiére hry dvojice francúzskych autorov M. Delaporteho a A. Patelliéra „Meno“ v štúdiu Divadla A. Bagara v Nitre, recenziu J. Rácza o inscenácii hry D. Drábka na scéne Divadla Thália v Košiciach a recenziu Romana Michelka „Tápajúci pokus“ o nedávno uvedenom televíznom seriáli „Expremiéri“.Dvojstrana o výtvarnom umení pod názvom „Hrejivá zima v Danubiane“ publikuje prehľad výtvarných udalostí v zimnom období v bratislavskej galérii Danubiana a celostránkový rozhovor s jubilujúcim (70) maliarom, karikaturistom a vydavateľom Milanom Stanom. Oba materiály autorsky pripravil Dušan Mikolaj.Prozaický žáner je v čísle zastúpený beletrizovanou súdničkou Jána Čomaja „Milenci z Aňaly“, poéziu reprezentuje poéma Michala Záletu „Pamäť dvora“.Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Jána Čomaja na reprezentačnú publikáciu J. Paštéku, M. A. Kováča a A. Maťovčíka „Slovenské ľudové betlehemské hry“ a recenziu Evy Fordinálovej na knihu Milana Zelinku „Blízke diaľavy“.V spoločenskej rubrike nájdeme nekrológ za kultúrnym publicistom a polonistom Ľudovítom Kissom, medailón o tohoročnej laureátke Krištáľového krídla, prozaičke Etele Farkašovej, členke Spolku slovenských spisovateľov, propozície troch tohoročných literárnych súťaží a tiež širšiu informáciu o práve vzniknutej online verzii Literárneho týždenníka.