Foto: Primetime Emmy ovládol Marvelous Mrs. Maisel, ocenili aj vraždu Versaceho či Hry o tróny

BRATISLAVA 18. septembra - Nočné udeľovanie televíznych cien Primetime Emmy ovládol seriál Marvelous Mrs. Maisel (2017), ktorý si vyslúžil päť trofejí.V losangeleskom Microsoft Theater ho vyhlásili za najlepší komediálny seriál, predstaviteľka titulnej úlohy Rachel Brosnahan si vyslúžila cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe komediálneho seriálu, Alex Borstein dostala Emmy pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu a dve trofeje si prevzala tvorkyňa série Amy Sherman-Palladino, ktorú ocenili za scenár a réžiu pilotnej časti.

Primetime Emmy 2018



prehľad víťazov a víťaziek cien vo vybraných kategóriách:





American Crime Story: VersaceThe Marvelous Mrs. MaiselHra o trónyDarren Criss (American Crime Story: Versace)Regina King (Seven Seconds)Bill Hader (Barry)Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)Matthew Rhys (V službách KGB)Claire Foy (The Crown)Jeff Daniels (Godless)Merritt Wever (Godless)Henry Winkler (Barry)Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)Peter Dinklage (Hra o tróny)Thandie Newton (Westworld)Joel Fields a Joe Weisberg (V službách KGB)Stephen Daldry (The Crown)Amy Sherman-Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel)Amy Sherman-Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel)William Bridges a Charlie Brooker (USS Callister - Čierne zrkadlo)Ryan Murphy (American Crime Story: Versace)RuPaul's Drag RaceSaturday Night LiveLast Week Tonight