Divadelná Nitra 2018 ponúkne 13 zahraničných a domácich inscenácií

Na archívnej snímke zľava riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski, členovia Umeleckej rady Ján Balaj, Ján Šimko a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová počas tlačovej konferencie k 27. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 (28. september - 3. október), 24. júla 2018 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra štartuje svoj 27. ročník, ktorý sa uskutoční od 28. septembra do 3. októbra 2018. Program ponúkne 13 inscenácií, osem zahraničných a päť slovenských, v podaní umelcov z ôsmich krajín. Myšlienkovou niťou podujatia sa stala predpona RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadrujúca pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta.," uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová.Medzi najväčšie ťaháky tohtoročného hlavného programu patrí hneď otváracie predstavenie. Jeden z najvýznamnejších poľských divadelných súborov TR Warszawa prinesie na Divadelnú Nitru inscenáciu Môj boj, ktorú pripravil vyhľadávaný poľský režisér Michał Borczuch. Môj boj je adaptáciou bestsellerovej autobiografickej série nórskeho spisovateľa Karla OveKnausgarda Min Kamp. Šesť zväzkov a takmer 3600 knižných strán pretavil Borczuch so súborom TR Warszawa do inscenácie, ktorá v Poľsku patrí k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny. Zaradenie hry do programu jednoznačne ukazuje, ako obsahovo najvyhranenejší festival scénického umenia na Slovensku vo svojom programe skúma, zaznamenáva aj anticipuje stav spoločnosti.Tému 27. ročníka festivalu – RE – zachytia a v rôznych podobách rozvinú divadelné súbory a tvorcovia z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a zo Slovenska. V hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia s 13 inscenáciami a performanciami. Diváci sa počas šiestich dní môžu tešiť na súčasnú drámu, tanec, fyzické divadlo, bábkové divadlo či nový cirkus.Skupina festivalových kurátoriek do programu zaradila domáce inscenácie Znovuzjednotenie Kóreí zo Štátneho divadla Košice, Stalker Teatra Tatra, koprodukčný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň Americký cisár aj vizuálno-pohybové dielo Debris Company Wow!. Každej zo slovenských inscenácií v hlavnom programe festivalu priradili organizátori niektoré zo slov REvanš, REinkarnácia, REtrospektíva, REflexia a REsocializácia.Mesto Nitra ožije počas šiestich dní viac ako 50 sprievodnými podujatiami na rôznych miestach, budú nimi Svätoplukovo námestie, Synagóga, Krajská knižnica či Nitrianska galéria. Návštevníkov festivalu čakajú divadelné predstavenia, performance, výstavy, filmy, workshopy, koncerty, diskusie a program pre deti. Spoločnou témou všetkých podujatí sa stala predpona RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta. Podrobné informácie o festivale si záujemcovia nájdu na webovej stránke nitrafest.sk.povedal pre TASR k zameraniu festivalu jeho riaditeľka Darina Kárová.