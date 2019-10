Foto: S Karlom Gottom sa v Prahe rozlúčili tisícky ľudí, v sobotu sa koná zádušná omša

aktualizované 12. októbra 9:56



12.10.2019 (Webnoviny.sk) -Do pražského Paláca Žofín sa prišlo v piatok rozlúčiť so zosnulým spevákom Karlom Gottom približne 49-tisíc ľudí. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že do Veľkej sály sa nakoniec dostali všetci, ktorí vystáli rad. Čakacia doba sa pritom večer pohybovala okolo dvoch hodín.Ľudia mali vo vnútri priestor na odloženie kvetín a mohli tiež písať svoje odkazy do kondolenčných kníh. Na rozlúčenie sa so spevákom mali jeho priaznivci približne desať sekúnd, aby sa s ním mohlo rozlúčiť čo najviac ľudí. Pre poslednú rozlúčku s Gottom v Prahe obmedzili dopravu. Do radu sa mohli ľudia stavať len z Janáčkovho nábrežia, koridor viedol cez spomínaný most Légií až k Palácu Žofín. V paláci i pred ním zneli spevákove piesne.Pražský magistrát po 20:00 poprosil ľudí, aby už na miesto neprichádzali a využili pietne miesto v Kinského záhrade. Keď potom policajti rad čakajúcich oddelili prenosnými zábranami, zostalo za nimi stáť približne 200 až 300 ľudí, ktorí odmietali odísť.„Nie je naša chyba, že sme prišli až teraz, museli sme byť v práci a šli sme sem z Brna,“ reagovala sklamaná dvojica, ktorá zostala medzi prvými za zábranami. Ľudia sa podľa iDNES.cz spoliehali na informáciu, že v prípade veľkého záujmu bude palác otvorený do polnoci. Nakoniec sa rozlúčka skončila asi desať minút pred polnocou a dovnútra sa dostali všetci.Posledná rozlúčka so zosnulým spevákom Karlom Gottom (fotografie)Prví fanúšikovia sa do sály dostali o ôsmej hodine ráno, postupne pristupovali k pietnemu miestu, kládli kvety a niektorí sa klaňali. Verejná posledná rozlúčka s obľúbeným spevákom sa podľa polície obišla bez konfliktov.Vôbec prvý fanúšik Karol Svoreň z pražskej časti Letňany pred Žofínom čakal už od tretej popoludní, uvádza spravodajský portál iDNES.cz s tým, že do piatej hodiny rána už pri Národnom divadle, okolo ktorého vedie koridor k palácu, čakalo zhruba 150 ľudí.Na poriadok pritom na mieste a v okolí dozeralo asi 100 policajtov a 30 mestských strážnikov. Záchranári na mieste ošetrili dve osoby, a to 31-ročnú ženu, ktorú so zraneným kolenom previezli do nemocnice. Druhá osoba nebola súčasťou smútiaceho davu.Hneď ráno po otvorení smútočnej miestnosti polícia vyviedla zo Slovanského ostrova, na ktorom sa Žofín nachádza, opitého mladého muža. Ten priamo pred vchodom do paláca robil grimasy do kamier.V sobotu sa už okolo siedmej ráno začali ľudia schádzať pri bráne Pražského hradu, kde sa v tamojšej katedrále sv. Víta uskutoční zádušná omša.Bohoslužbu, ktorá sa začne o 11:00, bude slúžiť pražský arcibiskup Dominik Duka a je len pre pozvaných. Česká vláda tiež na sobotu vyhlásila štátny smútok. Verejnosť bude môcť obrad sledovať v areáli Hradu aj na Hradčanskom námestí.Karel Gott (†80)