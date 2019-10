Skupina Nocadeň vydáva siedmy štúdiový album Auróra

Na archívnej snímke skupina Nocadeň. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Košická skupina Nocadeň vydáva nový, v poradí siedmy štúdiový album s názvom Auróra. Bratia Rasťo a Robo Kopinovci nahrávali album v prešovskom Studiu 7 aj v ich domácom štúdiu. Novinkový album ponúka deväť piesní, sú nimi Tváre, Auróra, Svitanie, DNA, Žiletky, Domino, Znamenia, Architekti šťastia a Labyrint. Ich autormi sú Rasťo a Robo Kopinovci. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Prvotná idea o novom albume, rovnako ako jeho názov, skrsla v hlave Rasťovi Kopinovi v čase, keď kapela pracovala na skladbách pre výberovku Introspekcia v roku 2017.uviedol pre médiá spevák a líder Rasťo Kopina.Nocadeň prinášajú na novej platni okrem kvalitných textov, ktoré sú pre nich také typické, aj trocha zmenený zvuk. Kapela sa nebála experimentovania a v oveľa väčšej miere je tu zastúpená elektronická zložka.dodáva Rasťo.O finálny zvuk celej nahrávky sa už tradične postaral dvojnásobný držiteľ ceny Grammy Vlado Meller.hovorí o spolupráci gitarista Robo Kopina.S Vladom Mellerom kapela spolupracuje od albumu Pozemskí astronauti. Žiadaný zvukový inžinier má na konte spoluprácu s menami, ako sú Pink Floyd, Rolling Stones, Paul McCartney, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Beyoncé, Oasis či George Michael.chváli skupinu Meller.Skupina Nocadeň, ktorú v roku 1997 založili bratia Rasťo a Róbert Kopinovci, je už dve dekády jednou z najvýraznejších slovenských kapiel. Je charakteristická svojím nadčasovým a nezameniteľným skladateľským rukopisom, ktorý je ich poznávacím znamením.