FOTO: Skončil sa festival Sziget 2022, ohlasy sú veľmi priaznivé

Hudobný festival Sziget 2022 v Budapešti patrí už niekoľko hodín minulosti. Ostrov slobody v centre maďarskej metropoly žil šesť dní od 10. augusta hudbou a kultúrou. Prvé ohlasy tisícov návštevníkov sú viac ako priaznivé.



Program šiesteho dňa v pondelok na hlavnom pódiu rozbiehala maďarská alternatívna skupina Carson Coma. Na scéne je šestica domácich mladíkov od roku 2018, v septembri 2018 kapela vydala svoj prvý singel s názvom What A Time To Be Alive, ku ktorému vyprodukovala aj videoklip.



Z ich hudby cítiť príklon k ére 60. rokov. Vydali tri albumy: Corduroy Club (2019), Lesz, ami lesz (2020) a Digitális/Analóg (2022). Reakcia fanúšikov domácej kapely pred pódiom bola veľmi pozitívna.



Maďarských hudobníkov vystriedala mladá britská speváčka a skladateľka Holly Humberstone. Na scéne je od roku 2018, v auguste 2020 vydala EP Falling Asleep at the Wheel a v novembri 2021 druhé EP The Walls Are Way Too Thin. Speváčka získala cenu Brit Awards 2022 pre vychádzajúcu hviezdu. Ponúkla piesne Vanilla, Ovekill, Sleep Tight, Deep End, London Is Lonely, Drop Dead či Scarlett.

Záver večera aj celého festivalu na hlavnom pódiu patril anglickej skupine Arctic Monkeys. Pochádza zo Sheffieldu, založila ju v roku 2002 štvorica hudobníkov Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders a Nick O'Malley. Prví traja sú v kapele dodnes.



V januári 2006 vydali debutový album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Na konte ich majú šesť; šiesty Tranquility Base Hotel & Casino vyšiel v máji 2018. Všetkých šesť sa v rebríčku albumov dostalo na prvé miesto.



Na snímke britská kapela Artic Monkeys vystupuje na hudobnom festivale Sziget v Budapešti v pondelok 15. augusta 2022.

Foto: Jaroslav Novák





Z pódia zazneli skladby ako Brianstorm, Teddy Picker, Crying Lightning, Cornerstone, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair či Why'd You Only Call Me When You're High?



Slovensko malo zastúpenie aj v divadelnom žánri. Na Sziget pláži sa predstavilo Pouličné divadlo s neverbálnym vystúpením "Balaton 1982" s vodným bicyklom, s trochou nostalgie a satiry. Jazero Balaton je rajom dovolenkárov z krajín východného bloku a jeho mútne vody majú byť náhradou mora i oceánu pre ľudí zo socialistických krajín.







"Sme česko-slovenské zoskupenie, celé to vzniklo tak, že náš kolega našiel šliapací vodný bicykel na Karloveskom ramene, zobral si ho a spojazdnil ho ako bicykel na cestu. A tak nám napadlo urobiť z toho predstavenie; dal to do takého štýlu socializmu do roku 1982," povedala jedna z dvojice účinkujúcich Adriana Pešinová.



Aj v Budapešti panuje teplo a sucho, a tak sa povrch festivalového ostrova Óbudai počas šiestich dní zmenil na prašnú krajinu, tisíce stanov dostali šedé sfarbenie. Horúčavu a prach sa snažili hasiči aspoň trocha zmierniť postrekom v pravidelných intervaloch.



Festival Sziget na budapeštianskom ostrove Óbudai uprostred Dunaja patrí medzi najlepšie európske festivaly. Každoročne privíta státisíce návštevníkov, jeho cieľom je priniesť počas šiestich dní najväčšie mená hudobnej scény z najrôznejších žánrov. Je však aj kultúrnym festivalom so stovkami vystupujúcich umelcov.