Video: Nová pieseň Petra Cmorika s jeho zoskupením PeterCmorikBand “3 minúty”

Prinášame vám novú pieseň Petra Cmorika s jeho zoskupením PeterCmorikBand “3 minúty”. Aj táto pieseň je súčasťou nového albumu, ktorý vychádza v októbri a sľubuje výrazne rockovejšie znenie.

Klip 3 minúty nadväzuje na predošlý Protipól, kde vidieť skreslené fleše, ako spomienky na predošlú noc, ktorá sa nám ukáže v novom klipe.

Kapela odporúča pozrieť si Protipól a hneď za ním 3 minúty, aby bola nadväznosť jasná.

“Pri natáčaní tohoto klipu sme sa náramne bavili, pretože kapela je štylizovaná do znudenej krčmovej kapely, hrajúcej pre pár spoločensky unavených hostí niekedy nadránom, kde sa ku všetkému ešte aj zomelie bitka????”- hovorí Cmoro.

Všetko vyrieši samozrejme žena, prízrak, ktorý príde, narobí poriadok a odíde????

A prečo 3 minúty? Text celkom vtipne naráža na napätie medzi mužom a ženou a vyústenie, ktoré možno nie úplne vyšlo???? veď posúďte sami;)

My dvaja máme tance

Co dokázu nas nakopnut

Ako elektricky vyboj vazne

Ta iskra rozum zhasne

A vsetko riadi cistý pud

A to nie je cas ked pisem basne

Si povies ze to za to stálo

Ze nedalo sa tomu uniknúť

Ó bože čo sa vtedy dialo

A čo v nás oboch hralo

Bola cistá vôňa, smäd a chuť

REF:

Mozno sa stalo iba to co prave stat sa malo

Najlepsie tri minuty v zivote to za to stalo

Kdejaky borec povie ze to bolo smiesne malo

No ja si vravim dal som do toho co dat sa dalo

My dvaja máme tance

Co zdvihnu okamzite pulz

A to cítis ze ti v zilách prudi

Zivot a naše šance

Maju hned stúpajúci kurz

Az hlava sa nám z toho krúti

Si povieš že to za to stálo