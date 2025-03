Foto: Skupina Chiki liki tu-a oslávila 30 rokov na hudobnej scéne

Známa prešovská kultová kapela Chiki liki tu-a oslávila v sobotu (22. 3.) večer vzácne jubileum - 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne. Presne na deň - 22. marca 1995 - odohrala svoj prvý koncert na pódiu prešovského PKO. Po rovných tridsiatich rokoch sa na rovnaké "miesto činu" skupina vrátila.



Koncert začali skladbami La la, Chameleon, Ta toto nie je možné, Kuca paca a Malicherná záležitosť z prvých dvoch albumov, ďalšími boli Odborník, Stena, Zuza sorry, nechýbali hity DPH, Kristína, Ďakujem, Monte Carlo a do záveru viac ako dvojhodinovej šou Láska moja de si.



Gratulovať prišli známe osobnosti, ktoré postupne vystúpili medzi skladbami jubilantov, aby ponúkli svoje známe songy. Z Prahy prišiel Michael Kocáb (Pražský Výběr), aby zaspieval skladbu SOS prachy, Michal Kaščák ponúkol hity Píšte všetci modrým perom a Parné valce skupiny Bez ladu a skladu, Lasky pridal skladbu Doma dobre skupiny Para, prešovský pesničkár Edo Klena prispel do playlistu pesničkou Nezavidzim, formácia Ali Ibn Rachid piesňou Pesimista, Braňo Jobus skladbou Som zástancom skupiny Karpatské chrbáty, Martin Višňovský spolu s hosťami pridali aj dve piesne z projektu Bolo nás jedenásť trojice Lasica, Satinský, Filip, rovnomennú a V našej obci. Aby sme nezabudli na detstvo, blahoželať prišla aj známa televízna postavička Raťafák Plachta s pesničkou Kozi, Kuzi, Kuzuka.



Takúto skvelú atmosféru ako v sobotu večer prešovské PKO už roky nezažilo, skvelí ľudia na pódiu, skvelí ľudia v zaplnenom hľadisku. Dlane a hlasivky nemali čas na oddych. Veľmi ťažko sa fanúšikom odchádzalo, na tento večer budú dlho spomínať.



Pamätá si kapela na svoje prvé koncertné vystúpenie pred tridsiatimi rokmi? "Viem, že to bolo viac kapiel, každý hral pol hodiny, bola to Rocková liga a tým, že my sme boli nováčikovia a hrali sme prvý koncert, tak tie skúsenejšie kapely nás dali na koniec. Vedeli, že na konci už tam skoro nikto nebude, lebo všetci musia ísť ráno do školy. Tak sme hrali poslední, ale celkom to malo úspech. Bol to koncertný vznik, my sme potom odohrali ešte tri koncerty a hneď sme sa cez leto rozpadli. V septembri sme sa dali opäť dokopy, bavilo nás to, fungovalo to," uviedol líder kapely Martin Višňovský.



Na Slovensku je málo kapiel, ktoré by prežili tridsať rokov. K tridsiatke Chiki liki tu-a Višňovský dodáva: "Celé to bolo pekné, najkrajší je úvod, keď nevieš, do čoho ideš. To sú perfektné spomienky. Potom tá životná realita, trochu zmenený pohľad na fungovanie. Už nie ste stále iba spolu. Ale myslím, že sme zabojovali celkom slušne, že sme to prežili, aj to učenie, ako funguje inkaso, že v banke dávajú úver. Myslím, že sme to zvládli a teraz je ďalší krok pred nami. Či to bude ďalších tridsať rokov, to neviem, ale kým nás to bude baviť, tak ideme," doplnil Višňovský.