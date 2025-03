Video: Peter Cmorik prináša ďalší singel z albumu Najlepšie miesto (2024) s názvom Som kto som

Po piesňach Nič sa nezmení, To boli časy a Najlepšie miesto, prichádza z albumu Najlepšie miesto v poradí štvrtá novinka Som kto som v klasicky rockovom bryanadamsovskom šate, ktorý kapele okolo Cmora asi najviac pristane.

“Je to dosť schyza, ten song, človek sa v ňom krúti z pocitu, že chce oslavovať a byť obklopení svojimi ľuďmi, a v zápätí chce byť sám, na jednej strane ho to ťahá rozbehnúť sa do sveta , a zrazu chce byť vo svojom intímnom priestore, ale aj to sa môže v sekunde zmeniť. Odkaz songu- a aj klipu je, že nech sme kde sme, robíme čokoľvek a máme akúkoľvek náladu, pred sebou samým nikdy neujdeme” rozhovoril sa Peter.

Som kto som štartuje kampaň na veľký koncert, ktorý Peter Cmorik chystá ako oslavu svojho hudobného výročia- 20.rokov na scéne aj s výnimočnými hosťami, ktorých zvučné mená plánuje okrývať postupne. Začiatok predaja vstupeniek do bratislavského Stars Auditoria je naplánovaný na 22.3.2025, na Petrove narodeniny, kedy bude mať premiéra aj pieseň Som kto som aj a videoklipom. Samotný výročný koncert sa uskutoční presne o rok, teda 22.3.2026.

“Na klip našli naši filmári Kubo Krška ( klipy Spolu zostarnúť a Oh my bro) a Tomáš Hanigovský, pekné lokácie, a to hneď v dvoch krajinách. Jedna polka sa točila v Mikulove v Motel Eldorado a druhá v peknej lokácii, pripomínajúcej divoký západ, pri Žiline.

Ako vždy, keď Cmoro točí outdoor klip, počasie nespolupracuje a tak chalani opäť raz vymrzli a zmokli a mokli a mrzli. “ Už sa na tom zabávame, je to ako naschvál” hovorí s úsmevom Peter.

Pieseň sa zvukovo nesie v stopách obľúbených vzorov kapely, tentoraz je to klasický bryanadamsovský rockenroll, kde sa nikto z kapely netají, že hrať týmto spôsobom a v tomto znení, je tejto sympatickej partii najprirodzenejšie.