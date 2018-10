Foto: Slovenský film Casino.sk odkryje tajomstvo hráčskeho sveta

Slobodná a ambiciózna Lucia

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Pre milovníkov slovenských filmov sa v súčasnosti pripravuje nový celovečerný film s názvom Casino.sk režiséra Jána Sabola, ktorý poodkryje dianie za bránami kasína. A nielen to.Ústredným motívom filmu nie je zobrazovať len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu, pokrovým hráčom, ale aj príbehy za jeho múrmi. Kým však v kasíne má pokrový turnaj svoje pravidlá, životná hra, ktorú rozohrávajú hlavní hrdinovia filmu, nemá pravidlá žiadne.Dej filmu je lokalizovaný do Bratislavy, Košíc, Prahy, Domaše aj kaštieľa v Hermanovciach. Odohráva sa v prostredí hráčov pokru, ale aj vo svete ovládanom politickými a zákulisnými hrami, za ktorými je skrytá moc peňazí. Kasíno a hráčske zákulisie však nie je len o výhrach, či prehrách.Výstižne to vyjadruje názor jednej z ústredných postáv, Lucie, majiteľky kasína v podaní Terezy Brodskej: „Ľudia si myslia, že kasíno je o sexe, alkohole a peniazoch, mýlia sa, je to ešte lepšie.“Svetom slobodnej a ambicióznej bezdetnej Lucie je sieť kasín, ktoré zdedila po otcovi a snaží sa presadiť vo svete biznisu.Zamestnaním nesprávnych ľudí Lucia urobí obrovskú chybu, ktorá v príbehu poriadne zamieša karty. Ochrankár Pavol (Ondrej Habiňák) a krupiérka Viera (Henriett Novak), ktorých prijala pre ich skúsenosti z Las Vegas, nehrajú so svojou zamestnávateľkou vždy férovú hru.Postavu Junkera stvárni charizmatický Roman Luknár. Je to muž v strednom veku s pošramotenou minulosťou, ktorý rýchlo pochopil, akú hru rozohrať, aby prišiel k peniazom. Život na hrane sa u neho prejavil počas štúdia v Moskve.Slovenský film Casino.skPo návrate na Slovensko sa totiž kvôli neúspešnému pokusu o útek z komunistického režimu ocitol v base. Ako uvidíme, nielen vlastnou vinou. Po porevolučných amnestiách odišiel z vtedajšieho Československa a začal sa živiť tým, čo mu ide najlepšie – hraním karát.Nejedno ženské oko poteší pohľad na Mareka Majeského, ktorý hrá postavu poslanca Petra Kováča. Šarmantný politik vie, ako sa predať, preto má v rukách moc. Tá je však dočasná a závisí od dôvery jeho ochrancu, ktorým je oligarcha Jakub Bednář, prezývaný aj Boss (Pavel Kříž). Vo filme sa objavia i horúce scény.Sexy poslanec si vydržiava milenku Lenu, ktorú stvárni Zuzana Kanócz. Tá vďaka svojím fyzickým kvalitám získala teplé miestečko ako riaditeľka pre eurofondy na ministerstve, takže sa od nej očakáva, že politickým žralokom to dostatočne vráti.Zamilovaná Lena však čaká, kým jej milenec splní svoj sľub, že opustí manželku Evu (Janu Majeskú). To sa však nestane a Lena rozohráva vysokú hru, ktorú nikto od nej nečakal. A poslancov nablýskaný svet sa začína rúcať ako domček z kariet... a nielen jeho.Tvorcovia sa postarali o skutočne hviezdne herecké obsadenie. V pripravovanom celovečernom filme sa okrem spomínaných hercov predstavia i Vica Kerekes, Richard Stanke, Michal Soltész, či Marek Geišberg.Film Casino.sk, ktorý má ambíciu odhaliť zákulisie kasína, priniesť dramaticky a vizuálne príťažlivý príbeh ľudí, hráčov pokrových turnajov, ale aj hráčov veľkej politiky a biznisu, režíruje slovenský režisér Ján Sabol. Okrem réžie je, spolu s Istvánom Kerékgyártóm, Petrom Himičom a Petrom Kováčom, spoluautorom scenára.Hlavným kameramanom je Ivan Finta, ktorý sa podpísal napríklad pod filmy Zázračný nos, Láska na vlásku alebo Polčas rozpadu. Produkčne sa na filme podieľajú Mayo Hurajt, ktorý u filmových fanúšikov bodoval s filmom Čiara, Ján Sabol a mediálny partner TV JOJ. Slovenskí diváci budú môcť film Casino.sk vidieť v kinách na jar 2019. Napokon, karty už boli rozdané. A nie každý má v rukáve eso.