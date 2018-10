SND uvedie k 100. výročiu vzniku ČSR operu Krútňava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvádza pri príležitosti storočnice vzniku Československej republiky národnú operu Eugena Suchoňa Krútňava. Dielo sa vracia do repertoáru Opery SND vždy pri výnimočných príležitostiach, akou je aj táto. Predstavenie sa uskutoční v sobotu (27.10.) v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.Krútňava mala premiéru 10. decembra 1949 a odvtedy patrí medzi najhranejšie slovenské operné diela. V zahraničí uviedli Krútňavu vo vyše 20 operných domoch väčšinou pod názvom Katrena, podľa hlavnej predstaviteľky. V roku 1979 sa v USA na premiére na Michiganskej univerzite zúčastnil aj Suchoň, kde dielo zaznelo pod názvom The Whirlpool so sólistami z newyorskej Metropolitnej opery.Suchoň sa inšpiroval novelou Mila Urbana Za vyšným mlynom. Spolu s ďalšou osobnosťou slovenskej hudobnej kultúry Štefanom Hozom napísali libreto o živote slovenskej dediny po prvej svetovej vojne. Nie je to však opera "folklórna", je to dráma hriechu a trestu s obrazmi radosti i pokánia, príbeh ponurý i hrdý, príbeh lásky i nenávisti, ktorý je vo svojej podstate drámou svedomia, hľadajúceho útočisko v oslobodzujúcej viere v Boha. Táto téma prekážala vtedajšej "vrchnosti", a tak zasiahla cenzúra. K pôvodnej verzii sa tvorcovia mohli vrátiť až v 60. rokoch minulého storočia.Súčasnú inscenačnú podobu dal opere Krútňava v SND Juraj Jakubisko, premiéra tejto inscenácie bola 9. decembra 1999. Ako režisér uvádza v bulletine, jeho zámerom bolo dielo odfolklorizovať, nie však "modernizovať".hovorí Jakubisko a dodáva:Mravné posolstvo diela umocňuje hudba inšpirovaná slovenskou ľudovou piesňou a majstrovstvom Eugena Suchoňa. Operu Krútňava uvádza Opera SND aj ako hold slovenským národným tradíciám, ale aj tvorbe Suchoňa, ktorého 110. výročie narodenia a 25 rokov od úmrtia si v roku 2018 pripomíname.Slávnostné uvedenie opery Krútňava 27. októbra k 100. výročiu vzniku ČSR zaznie pod taktovkou Dušana Štefánka. Scénu navrhol Milan Ferenčík, kostýmy Ľudmila Várossová, operné zbory naštudoval Pavel Procházka. V hlavných úlohách sa predstavia Mária Porubčinová (Katrena), Michal Lehotský (Ondrej) a Jozef Benci (Štelina). Najbližšie je toto dielo v réžii Jakubiska na programe 30. októbra opäť v historickej budove SND.