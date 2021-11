Foto: Študenti a akademická obec vyšli na protest proti novele zákona o vysokých školách do ulíc

Študenti, akademická obec, ale aj verejnosť vyjadrili Zodpovedným protestom za slobodné univerzity v utorok v Bratislave svoj nesúhlas s novelou zákona o vysokých školách. Návrh úprav vysokoškolskej legislatívy z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR považujú za nekoncepčný, legislatívno-technicky nekonzistentný, hovoria aj o politizácii či ohrození akademických slobôd. Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček uviedol, že sa ešte nikomu nepodarilo takto zjednotiť akademickú obec tak, ako súčasnému vedeniu rezortu školstva.



Viac ako tisíc protestujúcich vyjadrilo nespokojnosť s novelu zákona, ku ktorej sa v piatok (12. 11.) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Na transparentoch bolo vidieť slogany, ako "vaša novela nestojí za veľa" či "áno reforme, nie politizácii". Zodpovedný protest za slobodné univerzity sa začal pred Univerzitou Komenského (UK) na Šafárikovom námestí, následne sa účastníci v rukách so žltými balónmi a žltými respirátormi presunuli na Námestie slobody.





"Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) stále vidí obrovský priestor na politizáciu v rámci predloženej novely. Vidíme tam veľmi veľa problémov a keď ich neodstránime, tak si bude môcť úradujúci minister školstva robiť s vysokými školami, čo chce," povedal predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Poukázal na to, že novela vysokoškolského zákona nerieši odlev študentov. Predseda Rady vysokých škôl Martin Putala povedal, že základným problémom je, že ministerstvo nevníma podnety z akademickej obce a vôbec nekomunikuje s tými, koho sa má novela týkať.



Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Rudolf Kropil povedal, že sú za dobré reformy školstva. Tvrdí, že je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania, je viac potrebné uplatňovať európske a svetové poznatky do výučby. Rektor UK poznamenal, že sa uvidí, ako sa ministerstvo školstva postaví k vyhodnocovaniu pripomienok. "Ja som apeloval na vedenie ministerstva, aby sa zachovalo slušne a pozvalo na rozporové konanie každého, kto vzniesol pripomienku. Ak zákon nestiahnu, tak záleží od toho, ako sa postavia k pripomienkam," povedal s tým, že väčšina pripomienok sa týka práve stiahnutia návrhu novely zákona. Dodal, že ak sú také vážne výhrady, tak niekde je chyba a podľa neho je to na strane predkladateľa. Verí, že ich aj tento protest podnieti k tomu, aby vyvodili sebareflexiu. "Môj osobný dojem je, že protestné akcie budú nejakým spôsobom pokračovať. Veríme však v slušný a kultivovaný dialóg," povedal Števček. Ak ich požiadavky nebudú vyslyšané, tak sa akademická obec bude radiť, ako postupovať ďalej.

Najzásadnejšie výhrady proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd. Týkajú sa voľby rektora, druhá výhrada smeruje k postaveniu dekana. Nesúhlas je aj proti navrhovanému okliešteniu kompetencií akademického senátu. Univerzity nesúhlasia aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania. UK nesúhlasí ani s odčerpávaním finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v prospech súkromných vysokých škôl.



V tejto súvislosti vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú doposiaľ podpísalo takmer 17.000 ľudí.



Novelu zákona o vysokých školách neplánuje ministerstvo školstva stiahnuť. Počas utorkového rokovania vlády to povedal štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis. Výzvy na stiahnutie novely, keď sa celá diskusia podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) točí okolo voľby rektora a správy jednotlivých vysokých škôl, mu prídu neseriózne k mladým ľuďom, ktorí odchádzajú zo Slovenska do zahraničia.