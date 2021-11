Po dlhšom čase sa Kim Čong-un opäť ukázal na verejnosti, pochválil výstavbu vzorového mesta

Severokórejský vodca Kim Čong-un sa po niekoľkých týždňoch opäť ukázal na verejnosti. Osobne sa rozhodol skontrolovať výstavbu „vzorového mesta“ neďaleko hraníc s Čínou, ktoré má byť stelesnením „železnej vôle“ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) prosperovať napriek medzinárodnej izolácii a tlaku zvonka.

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -Severokórejská štátna tlačová agentúra v utorok uviedla, že Kim počas návštevy mesta Samjiyon vyjadril spokojnosť s postupom výstavby. Mesto sa nachádza na úpätí hory Päktusan, ktorá má dôležité miesto v mýte o založení KĽDR. Kimova návšteva Samjiyonu bola jeho prvým verejným vystúpením od 11. októbra.Vybudovanie Samjiyonu na „vzorové mesto“ bolo jedným z hlavným cieľov celonárodnej stavebnej kampane. KĽDR mala v úmysle dokončiť ho na 75. výročie založenia vládnucej strany v októbri minulého roka. Výstavba sa však spomalila v dôsledku pandémie koronavírusu a medzinárodných sankcií v súvislosti s jadrovým a zbrojným programom KĽDR.Tlačová agentúra uviedla, že mesto by mohlo byť dokončené do konca tohto roka. To by mohlo Kimovi poskytnúť potrebný úspech, ktorým by sa mohol chváliť.V krajine vládne od decembra 2011 a momentálne prechádza pravdepodobne najzložitejším obdobím, keďže ekonomika KĽDR sa pre spomenutú pandémiu, sankcie i zlé hospodárenie nachádza v nepríjemnej ekonomickej situácii.