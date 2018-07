FOTO:Trenčianske Teplice lákajú kúpeľmi, ale i históriou a osobnosťami

Na snímke pešia zóna v centre mesta. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke pešia zóna v centre mesta 6. júla 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ekonomika mesta je postavená na cestovnom ruchu a kúpeľoch

Kúpeľnému mestečku dominujú funkcionalistické stavby

Na snímke primátor mesta Štefan Škultéty. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke pešia zóna v centre mesta. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Mesto spoznal prezident E. Beneš i svetové filmové hviezdy

Na snímke turecké kúpele Hammam. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Mesto nadväzuje na tradíciu kultúrnej noblesy

Na snímke pamätná tabuľa na rodnom dome divadelníka Andreja Bagara. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčianske Teplice 7. júla (TASR) – Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice ležiace pod úpätím Strážovských vrchov sa v historických prameňoch spomína už v 13. storočí. Už niekoľko storočí je známe najmä liečivými termálnymi prameňmi.Podľa primátora mesta Štefana Škultétyho sa intenzívny rozvoj kúpeľníctva traduje od 18. storočia. Tamojšie kúpele sú primárne zamerané na liečbu pohybového ústrojenstva, na ktoré nadväzujú ďalšie liečebné procedúry.skonštatoval Škultéty.Ako dodal, celá ekonomika mesta je postavená na cestovnom ruchu. Stredné a malé podnikanie v Trenčianskych Tepliciach priamo alebo nepriamo súvisí s cestovným ruchom.doplnil primátor.Kúpele Trenčianske Teplice patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Liečebná starostlivosť má dlhoročnú tradíciu a je založená predovšetkým na využívaní prírodnej sírnej termálnej vody. V súčasnosti sa okrem nej využíva široká paleta liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie.Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.V minulom roku prenocovalo v Trenčianskych Tepliciach takmer 80.000 návštevníkov, počet prenocovaní sa blížil k 400.000.Kompletná infraštruktúra, pokojné prostredie a blízkosť krajského mesta Trenčín predurčujú kúpeľné mesto Trenčianske Teplice pre rozvoj. So 4200 obyvateľmi je jedným z najmenších slovenských miest, primátor Štefan Škultéty chce pritiahnuť najmä mladých ľudí.priblížil primátor.Ako dodal, kľúčovou úlohou najbližšej budúcnosti je pritiahnuť do mesta najmä mladé rodiny.zdôraznil Škultéty.Vzhľadom na charakter mesta, ktoré je položené v údolí obklopenom lesmi, majú Trenčianske Teplice málo pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Na ňu chce mesto v budúcnosti využiť plochu pri vstupe do mesta od Trenčianskej Teplej, jej rozširovanie je však viazané na problémy s vlastníctvom, čo brzdí individuálnu bytovú výstavbu.pripomenul primátor.Momentálne podľa neho ožíva diskusia o využití veľkej zóny oproti mestskému úradu na výstavbu polyfunkčného centra. Podmienkou je zmena územného plánu mesta. Tá súčasná počíta s prevahou polyfunkcie nad bytovou časťou, do nového územného plánu by samospráva chcela zapracovať väčší počet bytových jednotiek.uzavrel Škultéty.Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice lákalo už v období Rakúsko-Uhorska spoločenskú a politickú smotánku. Tento trend pokračoval za prvej republiky i za socializmu. Po Novembri '89 boli Trenčianske Teplice miestom, kde sa rozhodovalo aj o rozdelení republiky.Podľa primátora mesta Štefana Škultétyho v Trenčianskych Tepliciach je dodnes jedna z vládnych víl, kde bolo množstvo oficiálnych i neoficiálnych rokovaní ovplyvňujúcich chod Slovenska. Za prvej Československej republiky si tu bol vtedajší prezident Edvard Beneš pozrieť výstavbu legendárneho kúpaliska Zelená žaba.priblížil primátor.Trenčianske Teplice boli od roku 1993 v celej Európe i vo svete synonymom kinematografie. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest pritiahol do kúpeľného mestečka filmové hviezdy z celého sveta. Prestížne ocenenia si na Moste slávy či v Kúpeľnom parku prevzalo viac ako 60 hviezd československého i svetového filmového plátna. Nechýbali medzi nimi Franco Nero, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Ornela Muti, Omar Šarif, z českých a slovenských osobností Jozef Kroner, Vlastimil Brodský, Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Bolek Polívka a mnohí ďalší.V roku 2016 sa po viac ako 20 rokoch presťahoval Art Film Fest do Košíc, v Trenčianskych Tepliciach však festivalová tradícia neskončila. Mesto v spolupráci s partnermi organizuje multižánrový festival Art In Park.Dominantou kultúrneho života v Trenčianskych Tepliciach je Kursalón s priľahlým parkom. Kursalón momentálne rekonštruujú, snom primátora mesta Štefana Škultétyho je revitalizácia rozľahlého parku.uviedol primátor.Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach nie je podľa Škultétyho položená iba na liečebných kúpeľoch a kúpalisku Zelená žaba, ale aj na kultúrnych podujatiach.priblížil Škultéty.Samostatným projektom je pokračovanie filmového festivalu Art Film Fest. Podujatie Art In Park nie je iba o filmoch a nechce konkurovať košickému Art Film Festu.doplnil.Najnovšou atrakciou Trenčianskych Teplíc je projekt domčeku na strome. Podľa primátora ide o súkromnú investíciu, atrakcia sa však teší mimoriadnemu záujmu.skonštatoval Škultéty s tým, že majiteľ pre veľký záujem uvažuje o postavení druhého domčeka na strome.