FOTO: Trump pricestoval do Windsorského zámku na návštevu kráľovnej

Na snímke americký prezident Donald Trump a britská kráľovná Alžbeta II. počas prehliadky čestnej stráže 13. júla 2018 vo Windsore. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Windsor 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová prišli v piatok popoludní do Windsorského zámku na spoločenskú návštevu britskej kráľovnej Alžbety II.Panovníčka privítala prezidenta Spojených štátov na nádvorí kráľovského zámku v rovnomennom anglickom mestečku Windsor, napísala tlačová agentúra AP.Vojenská kapela si Trumpa uctila zasalutovaním, potom zahrala štátnu hymnu USA.Trump a kráľovná mali v pláne prezrieť si zhromaždenú čestnú stráž, potom sledovaťTrumpovci a Alžbeta II. mali spolu stráviť v priestoroch zámku okolo 30 minút pri šálke čaju a bližšie sa spoznať.Americký prezident pricestoval vo štvrtok na viacdňovú návštevu Británie, svoju prvú oficiálnu v úrade prezidenta. Priletel tam zo summitu NATO v Bruseli. V pondelok ho čaká summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Helsinkách.Trump v piatok už skôr absolvoval stretnutie s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorú na spoločnej tlačovej konferencii označil za, ktorá vo svojej funkcii "odvádza fantastickú prácu". Tlačová konferencia sa konala v Chequers, vidieckom sídle premiérky ležiacom približne 50 kilometrov severozápadne od Londýna.Mayová darovala Trumpovi ilustrovaný rodostrom, kde je detailne spracovaný jeho škótsky pôvod a ktorý zachytáva aj narodenie jeho prapraprastarého otca v roku 1776, keď USA vyhlásili nezávislosť od Británie.Trumpova matka Mary Anne Macleodová sa narodila na ostrove Lewis v súostroví Hebridy pri západnom pobreží Škótska. Pri zostavovaní Trumpovho rodokmeňa a pátraní po jeho predkoch boli použité oficiálne záznamy a staré miestne matriky. Rodostrom je zdobený erbom rodiny Macleodovcov a jej tartanom.Mayová a jej manžel darovali Melanii Trumpovej na zákazku vyrobený parfum s názvom Prvá dáma (The First Lady), ktorý jej odovzdali vo flakóne s jej vygravírovanými iniciálkami. Parfum je od uznávanej rodinnej firmy J Floris Ltd, ktorá podľa Mayovej úradu vyrábala produkty údajne používané aj bývalým britským premiérom Winstonom Churchillom, hollywoodskou filmovou hviezdou Marilyn Monroe a princeznou Dianou.