FOTO: Trumpovu hviezdičku na Chodníku slávy zničil mladý muž čakanom

Súčasný prezident USA získal hviezdičku ešte v roku 2007 ako producent televíznej reality šou The Apprentice. Foto: TASR/AP

Foto: TASR/AP

Los Angeles 26. júla (TASR) - Hviezdička Donalda Trumpa na hollywoodskom Chodníku slávy sa opäť stala terčom útoku.Ako vyplýva z informácií, ktoré zverejnil v internetovom vydaní denník The Los Angeles Times, 24-ročný Austin Clay v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času použil na jej zničenie čakan, ktorý si priniesol v gitarovom puzdre.Mladý muž sa neskôr sám prihlásil na polícii, ktorá ho zadržala pre podozrenie z trestného činu výtržníctva. Jeho motív zatiaľ nie je známy. Na slobodu sa môže dostať po zložení kaucie vo výške 20.000 USD.Súčasný prezident USA získal hviezdičku ešte v roku 2007 ako producent televíznej reality šou The Apprentice.Už niekoľko dní pred Trumpovým triumfom v prezidentských voľbách v novembri 2016 útočil na hviezdičku na chodníku istý 52-ročný muž, vtedy na protest voči názorom prezidentského kandidáta súvisiacich so ženami a príslušníkmi menšín.Páchateľ vtedy vyviazol s podmienečným trestom, avšak zaviazali ho k úhrade spôsobenej škody.