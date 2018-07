VIDEO: Z. Kronerová: Za socializmu sa všetci ukrývali na chatách

Na snímke slovenská herečka Zuzana Kronerová. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke slovenská herečka Zuzana Kronerová. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - S podtitulom Chatu predáš, príbuzných sa nezbavíš, vstupuje vo štvrtok do kín nový český film Chata na predaj. V medzigeneračnej komédii od mladého českého režiséra Tomáša Pavlíčka si zahrala aj slovenská herečka Zuzana Kronerová. "Je to veľmi pekný príbeh zo života, tie rodinné vzťahy majú svoje peripetie, ale je tam veľa lásky. V tomto filme je aj humor a páči sa mi, že je nenápadný. Treba tento film vidieť, lebo sa podaril," povedala Kronerová na utorkovej (24. 7.) premiére filmu v Bratislave.V komédii o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa cez víkend stretne svojrázna rodina na poslednej rozlúčke s chatou, si pani Zuzana zahrala malú úlohu realitnej maklérky. "Úloha bola drobná, ale scenár dobrý, takže som neváhala. Režisér bol pri realizácii tiež veľmi dobrý, takže som spokojná, že som do toho išla, aj keď to bola postava veľmi okrajová," uviedla pre TASR Kronerová a na margo zobrazovanej témy - v Česku obľúbeného chatárstva dodala: "Za socializmu sa všetci ukrývali na chatách, bola to povolená záľuba, lebo však von sa až tak veľa chodiť nemohlo. Je to fenomén, ktorý je v Čechách veľmi, veľmi populárny. Sám režisér a scenárista v jednej osobe má k tomuto fenoménu vzťah, lebo má rád chatu, ktorú si postavili jeho rodičia."V úlohách rodinných príslušníkov sa predstavia Ivana Chýlková ako matka, ktorá sa rozhodne usporiadať na chate poriadnu rodinnú stretávku. Zvyšok príbuzenstva neprejavuje nadšenie. Starý otec (Jan Kačer) je už duchom neprítomný, otec (David Vávra) tieto akcie odmieta, syn (Jan Strejcovský) je skoro stále pripitý a ironicky glosuje svet okolo seba vrátane rozpadávajúceho sa vzťahu so slovenskou priateľkou (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je špecialistka na úprimné otázky, ktoré ostatných privádzajú do rozpakov. Nevyrovnaná dcéra (Tereza Voříšková) zoberie na chatu svojho úspešného nemeckého priateľa (Michael Pitthan), ktorý sa jediný na rodinný výlet teší, pretože nevie, do čoho ide. Nádeje na idylický víkend na samote v lese sa rýchle skončia, ale skutočné dobrodružstvo sa začne nadránom, keď rodina zistí, že sa niekam stratil deduško."Je to temperamentná, vyhranená rodina. Toto sa mi na nej páči oproti iným rodinám, ktoré sa stretnú pri obede a povedia si, že to bolo pekné, dobré a zasa sa rozídu, to mi naopak príde celkom smutné. Táto filmová rodina má svoju iskru, baví ma to," približuje čaro ľahko bláznivej filmovej rodiny Ivana Chýlková. Režisér Tomáš Pavlíček k filmu dodáva: "Ešte pred začiatkom písania scenára som vedel, že chcem natočiť vtipný film o rodinných vzťahoch v súčasnej dobe. A tak bolo nutnosťou, aby sa vznikajúci film dotýkal nejakého typicky českého fenoménu. Tento fenomén sme našli práve v chatárstve a v jeho rozdielnom vnímaní naprieč generáciami."