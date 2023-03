Foto: Unikátna snímka dňa NASA má československých autorov

Dokonca sa k nemu viažu rôzne mýty z dávnych čias. V románe slávneho Julesa Verna z roku 1882 je škótske dievča ochotná vydať sa len za muža, s ktorým spoločne uvidí zelený záblesk. Čo ale v skutočnosti zelený záblesk je a kedy sa na oblohe objaví?

Zelený záblesk je vzácnym javom, ktorý sa objavuje na hornom okraji Slnka (Mesiaca) pri západe alebo východe a je pozorovateľný len v skutočne výborných pozorovacích podmienkach, keď je atmosféra čistá, priezračná. A pokiaľ sa pozorovateľ nachádza nad nulovým, v ideálnom prípade až záporným obzorom bez akýchkoľvek kopcov. Vieme ho teda zachytiť na hladine mora, alebo vysoko v horách, čo bol aj tento prípad snímky dňa NASA. Príčinou javu je lom slnečných lúčov v zemskej atmosfére – astronomická refrakcia, ktorá je najväčšia nízko pri obzore. Biele slnečné svetlo vchádza šikmo do atmosféry, tá ho rozkladá podobne ako optický hranol. Šanca vidieť zelený záblesk je malá, časový úsek je zväčša kratší ako jedna sekunda.

Tento optický jav sa poradilo vyfotografovať dvom astrofotografom , ktorých fotografie NASA už niekoľkokrát v minulosti ocenila. Slovák Tomáš Slovinský a Čech Petr Horálek sa presne pred rokom zúčastnili náročnej astronomickej fotoexpedície pre americkú vedeckú organizáciu NOIRLab, počas ktorej navštívili tie najväčšie svetové observatória na Kitt Peaku v Arizone, Mauna Kea na Havaji a Cerro Pachón a Cerro Tololo v Čile.

Práve v posledný večer, tak ako i po iné dni astronomickej expedície, sa fotografi z vysokohorského medziamerického observatória Cerro Tololo v Čile usilovali o zachytenie známeho fenoménu. Keďže celý okamih trvá iba niekoľko milisekúnd, fotografi museli byť dobre pripravení. Posledné lúče zapadajúceho Slnka im však priniesli vytúženú odmenu – zelený záblesk. A nie jeden, celá séria zelených zábleskov, ktorá je veľmi raritná a vzácna. Natoľko, že oslovila editorov v NASA a publikovali ju ako Astronomickú snímku dňa 28. marca 2023.

Astronomická snímka dňa NASA (Astronomy Picture Of the Day, skrátene APOD) je prestížny výber najzaujímavejšej astronomickej fotografie dňa, ktorú pre každý deň starostlivo vyberajú a následne dopĺňajú osvetovým popisom editori prof. Jerry Bonnell (z Michiganskej technologickej univerzity) a prof. Robert Nemiroff (z Univerzity v Marylande), spolupracovníci NASA. Mottom APODu je „Objavujte vesmír“ a od roku 1995, kedy sa začal výber, sa stal jedným z najuznávanejších svojho typu po celom svete. Sprievodné texty sú prekladané do 23 svetových jazykov vrátane češtiny (o čo sa stará od roku 1999 Josef Chlachula) a na sociálnych sieťach je APOD sledovaný stámiliónmi návštevníkov denne.

Foto: Tomáš Slovinský a Mgr. Petr Horálek