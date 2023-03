Kultový režisér a scenárista Quentin Tarantino oslavuje 60 rokov

Pulp Fiction, Kill Bill (1, 2), Divoký Django, Jackie Brownová, Osem hrozných a mnohé ďalšie patria medzi jeho kultové filmové diela, ktoré žnú dodnes úspechy. V každom z jeho filmov si zahrali také herecké hviezdy ako Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurmanová, Bruce Willis, Roberto de Niro, Leonardo DiCaprio či Brad Pitt.





Dvojnásobný držiteľ Oscara, režisér a scenárista, ale tiež herec Quentin Tarantino, bude mať v pondelok 27. marca 60 rokov.Quentin Tarantino sa narodil 27. marca 1963 v Knoxville v americkom štáte Tennessee 16-ročnej Connie a Tonymu. Jeho detstvo ovplyvňovala pop-kultúra: filmy, seriály, komiksy a hudba.Herectvo študoval v Los Angeles, privyrábal si ako vyhadzovač v pornokine. Prvé zamestnanie si našiel vo videopožičovni, kde si vyslúžil prezývku magor. Tarantino totiž nonstop sledoval filmy a z vybraných filmov dokázal prerozprávať každú scénu.Predtým ako sa dostal k vlastnej filmovej tvorbe napísal viacero scenárov k dnes už známym filmom Pravdivá romanca (1993) režiséra Tonyho Scotta, Takí normálni zabijaci (1994) v réžii Olivera Stonea, Od súmraku do úsvitu (1996), ktorý sfilmoval Robert Rodriguez. Tarantino si v ňom zahral hlavnú úlohu spolu s Georgeom Clooneym.Prvým a hneď úspešným filmom, na ktorom sa Quentin Tarantino podieľal nielen scenáristicky, ale aj režijne bola dnes už kultová snímka Gauneri (1992). Odvtedy bol na pozícii režiséra, ktorý mohol nakrútiť film s rozpočtom do 10 miliónov dolárov. Podmienku bez problémov splnil. Natočil ikonu filmografie Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994).Príbeh sleduje absurdné osudy mafiánskych zabijakov v podaní Johna Travoltu a Samuel L. Jacksona, problematickej ženy Mii (Uma Thurmanová), starnúceho boxera Butcha (Bruce Willis) a zamilovaného páru barových lúpežníkov (Tim Roth a Amanda Plummerová). Jednu z menších úloh si vo filme zahral aj Tarantino, ktorý sa spolupodieľal tiež na scenári. Táto majstrovská čierna krimi-komédia, radiaca sa medzi najlepšie snímky 20. storočia, získala v Cannes Zlatú palmu za najlepší film a Oscara za najlepší scenár.Ako herec sa Quentin Tarantino predstavil v epizódnej úlohe vo filme Desperado (1995) režiséra Roberta Rodrigueza, v ktorom hlavné postavy stvárnili Salma Hayeková a Antonio Banderas. Spolutvorcom scenára a réžie bol pri poviedkovom filme Štyri izby (1995), kde si zahrala aj Madonna.Po filme Jackie Brownová (1997) sa stiahol do súkromia, aby sa v roku 2003 vrátil s akčným trillerom Kill Bill, ktorý mu filmová spoločnosť predelila na dva diely. V obidvoch stvárnila hlavnú postavu Uma Thurmanová, zatiaľ čo Kill Bill I bol plný krvavých a bojových scén, druhý diel priniesol režisérov klasický čierny humor a neočakávané dialógy.Režijne sa podieľal tiež na snímke Sin City – Mesto hriechu (2005), po ktorom nakrútil film Auto zabijak (2007). V roku 2009 prišiel na filmový festival do Cannes s vojnovou drámou v hlavnej úlohe s Bradom Pittom Nehanební bastardi, ktorá získala nominácie na osem Oscarov.Dlhoročný sen urobiť western si Tarantino splnil v roku 2012 a na strieborné plátno priniesol - ako režisér a scenárista - Divokého Djanga z obdobia amerického otrokárstva. Okrem hviezd ako Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio a Franco Nero si vo filme zahral aj Tarantino, ktorý získal druhého Oscara v kategórii najlepší pôvodný scenár.Druhou Tarantinovou westernovou drámou bola snímka Osem hrozných (2015), v ktorej si režisér síce nezahral, ale zhostil sa úlohy rozprávača. Hudbu k filmu zložil legendárny skladateľ Ennio Morricone, skladby ktorého zazneli napríklad aj vo filmoch Nehanební bastardi, Divoký Django a Kill Bill.Zatiaľ posledným dokončeným filmom je komediálna dráma Vtedy v Hollywoode (2019), v ktorej hlavné postavy stvárnili Leonardo DiCaprio a Brad Pitt.Quentin Tarantino viackrát oznámil, že s filmom končí, avšak na budúci rok údajne pripravuje opäť ´svoj posledný film´, ktorý má mať názov The Movie Critic.V roku 2020 sa režisér stal ako 56-ročný prvý raz otcom, keď mu jeho manželka - izraelská modelka a speváčka Daniella Picková porodila syna.