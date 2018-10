FOTO: V Londýne mal svetovú premiéru životopisný fim o Mercurym

Freddie Mercury, archívna snímka. Foto: TASR/AP Freddie Mercury, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava americký herec Rami Malek (postava speváka Freddieho Mercuryho), Sarina Taylorová, manželka bubeníka rockovej skupiny Queen Rogera Taylora (vpravo) prichádzajú na svetovú premiéru hudobného filmu Bohemian Rhapsody v Londýne 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Na snímke zľava americký herec Rami Malek (postava speváka Freddieho Mercuryho), Sarina Taylorová, manželka bubeníka rockovej skupiny Queen Rogera Taylora (vpravo) prichádzajú na svetovú premiéru hudobného filmu Bohemian Rhapsody v Londýne 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava sestra legendárneho speváka rockovej skupiny Queen Freddieho Mercuryho Kashmira Cooková a manazér skupiny Jim Beach prichádzajú na svetovú premiéru filmu Bohemian Rhapsody v Londýne 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Na snímke zľava sestra legendárneho speváka rockovej skupiny Queen Freddieho Mercuryho Kashmira Cooková a manazér skupiny Jim Beach prichádzajú na svetovú premiéru filmu Bohemian Rhapsody v Londýne 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP

Londýn 24. októbra (TASR) - V britskej metropole Londýn sa v utorok konala svetová premiéra filmu "Bohemian Rhapsody", ktorý odzrkadľuje kariéru britskej rockovej skupiny Queen a jej frontmana Freddieho Mercuryho počas 27 rokov od vzniku formácie až po jeho smrť v roku 1991, informuje stanica Sky News.Fanúšikovia v rámci filmu zhliadli i rekonštrukciu legendárneho vystúpenia skupiny na dobročinnom podujatí Live Aid v roku 1985. Mercury zomrel na AIDS v novembri 1991 ako 45-ročný.Film sleduje Mercuryho vzostup ku sláve a jeho komplikovaný ľúbostný život, ako aj vznik skupiny Queen až k jej hviezdnemu vystúpeniu v rámci dobročinného koncertu Live Aid.Ich 20-minútové vystúpenie na Wembley Stadium bolo súčasťou posledného turné skupiny - A Magic Tour - a je často uvádzané ako jedno z najlepších živých predstavení vôbec.Mercuryho odchod sa javil ako definitívny koniec skupiny Queen, formácie štyroch rovnocenných partnerov, z ktorých každý písal prvotriedne hity. Hráč na basovú gitaru John Deacon opustil skupinu v roku 1997 a odišiel z verejného života.Zostávajúci členovia - gitarista Brian May (71) a bubeník Roger Taylor (69) však stále vystupujú pod značkou Queen a s podporou amerického speváka Adama Lamberta napĺňajú veľké štadióny.Freddieho Mercuryho vo filme stvárňuje egyptsko-americký herec Rami Malek, ktorý si za svoju úlohu vyslúžil excelentné hodnotenia.Mercury sa narodil ako Farrokh Bulsara v roku 1946 do rodiny indických Pársov vo východoafrickom ostrovnom štáte Zanzibar. Vzdelanie získal na anglickej internátnej škole v Indii. Do Británie sa presťahoval s rodičmi, ktorí utekali pred zanzibarskou revolúciou v roku 1964.