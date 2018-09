FOTO: Vydražili záznam najstaršej známej piesne Davida Bowieho

Na archívnej snímke z 19. júna 1987 spevák David Bowie. Foto: TASR Foto: TASR

Na archívnej snímke noty k piesni The Laughing Gnome britského rockového speváka Davida Bowieho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Prvú známu nahrávku britského rockového speváka a skladateľa Davida Bowieho, ktorá vznikla v čase, keď ako 16-ročný pôsobil v skupine The Konrads, vydražili v utorok na aukcii v Británii za takmer 40.000 libier. Informoval o tom denník The Guardian.Hudobní špecialisti z aukčného domu Omega Auctions spresnili, že predmetná demonahrávka sa predala za 39.360 libier (44.190 eur), čo je približne štvornásobok očakávanej sumy. Páska so záznamom piesne bola objavená iba tento rok na povale neuvedeného majiteľa, tvrdí aukčný dom.Skladba s názvom "I Never Dreamed" bola nahraná v roku 1963, keď The Konrads požiadali Bowieho, vtedy známeho ešte pod jeho občianskym menom David Jones, aby na nej naspieval hlavné vokály. Okrem záznamu sa vydražili aj fotografie a iné dokumenty vrátane plagátu The Konrads.Bowie krátko nato odišiel z tejto skupiny a slávu dosiahol o šesť rokov neskôr už ako sólový umelec svojím druhým štúdiovým albumom "Space Oddity".Bowie si počas dlhej kariéry získal reputáciu ako jeden z najinovatívnejších hlasov v histórii rocku. Experimentoval aj so soulom, folkom, jazzom, discom a ambientnou hudbou. Zomrel v januári 2016 na rakovinu pečene, len dva dni po tom, ako vyšiel jeho posledný štúdiový album "Blackstar".