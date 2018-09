Prevencia je lacnejšia ako liečba, pripomínajú zubní lekári

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) – Prevencia je oveľa lacnejšia ako liečba ochorení ústnej dutiny. Odborníci pripomínajú, že by sme nemali podceňovať jej význam. Dokonale vykonávanou ústnou hygienou, správnou výživou a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára možno redukovať baktérie prítomné v ústnej dutine. Nevznikali by tak zápalové komplikácie neliečeného zubného kazu alebo hnisavá parodontitída. Pri príležitosti Dňa ústneho zdravia na to upozorňuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL)."Kvalita zdravia človeka nie je len v rukách lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale na jej tvorbe sa musí podieľať každý sám. Predpokladom zdravých zubov je aj včasná a pravidelná prevencia," upozorňujú odborníci.Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že preventívnu prehliadku v ambulancii zubného lekára absolvovala vlani len polovica dospelých pacientov. Pacienti po nej potrebovali ošetriť chrup v takmer 70 percentách. Najviac preventívnych prehliadok bolo vykonaných u detí, s pribúdajúcim vekom ich počet klesá. "Jeden evidovaný navštívil ambulanciu v priemere 1,29-krát za rok, najnavštevovanejšie boli ambulancie v Prešovskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji," uvádza NCZI.Zdravotné poisťovne pripomínajú, že ak chcú poistenci v roku 2019 ušetriť peniaze, musia absolvovať preventívnu prehliadku ešte počas tohto kalendárneho roka. Medzi výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, teda štandard, patria výkony prvej pomoci pri bolestiach zubov, zubné výplne zo štandardných materiálov, odstránenie kazu, RTG vyšetrenie, zubné extrakcie a resekcie.