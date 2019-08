FOTO: Z lode Open Arms skočilo do vody ďalších deväť migrantov

Africkí migranti dostávajú ošetrenie na lodi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Španielsko vyšle na záchranu migrantov na palube Open Arms vojenské plavidlo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. augusta (TASR) - Zo záchranárskej lode Open Arms, ktorá je s takmer 100 migrantmi na palube už 19 dní na mori, skočilo v utorok pri pobreží talianskeho ostrova Lampedusa do vôd Stredozemného mora ďalších deväť migrantov. Tí mali v úmysle svojpomocne doplávať na ostrov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na posádku plavidla Open Arms.Migrantov zachránili príslušníci talianskej pobrežnej stráže, či sa vrátia na palubu lode nebolo bezprostredne známe, uviedla posádka Open Arms s tým, že situácia na palube sa začína vymykať spod kontroly.K najnovšiemu incidentu došlo niekoľko hodín po tom, čo sa do vody vrhol jeden migrant. Napriek tomu, že ho pobrežná stráž zachránila, na palubu Open Arms sa odmietol vrátiť a bol dopravený na Lampedusu.Talianske úrady plavidlu patriacemu španielskej humanitárnej organizácii Proactiva, ktoré migrantov zachránilo v oblasti Stredozemného mora začiatkom augusta, odmietajú povoliť vylodenie. Ochotu prijať migrantov deklarovalo šesť európskych krajín.Proactiva dostala od Španielska v predošlých dňoch dve ponuky na zakotvenie — v prístave Algeciras v regióne Andalúzia a v prístave Mahón na ostrove Menorca. Obe však odmietla z dôvodu príliš veľkej vzdialenosti, poveternostných podmienok a stavu núdze na palube.Španielska vláda v utorok oznámila, že k pobrežiu talianskeho ostrova Lampedusa vyšle vojenské plavidlo, ktoré prevezme zvyšných 83 migrantov z lode Open Arms španielskej humanitárnej organizácie Proactiva. Tí sa totiž už 19 dní nachádzajú na palube záchranárskej lode, ktorej Taliansko odmietlo zakotviť vo svojich prístavoch. Informovala o tom agentúra AFP.uvádza sa vo vládnom vyhlásení.Situácia na palube záchranárskej lode sa s pribúdajúcim počtom dní zhoršovala. Ako napísala agentúra AP, najmenej 15 migrantov poskákalo do mora s cieľom doplávať až k ostrovu Lampedusa. V pondelok z lode pre zlý zdravotný stav previezli deväť migrantov.Plavidlu, ktoré zachránilo migrantov v oblasti Stredozemného mora pri pobreží Líbye začiatkom augusta, deklarovalo ochotu prijať migrantov šesť európskych krajín.