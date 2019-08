Iness: Rast minimálnej mzdy zvyšuje regionálne rozdiely a výdavky

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Chovanculiak: Väčšina štúdií ukazuje na negatívny vplyv rastu minimálnej mzdy

Bratislava 20. augusta (TASR) – Rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku má okrem zlepšenia podmienok pre niekoľko percent zamestnancov aj výrazne negatívne dosahy. Rast mzdových nákladov znižuje konkurencieschopnosť podnikateľov, zhoršuje regionálne rozdiely a zvyšuje verejné výdavky na štátnych zamestnancov a s nimi aj daňové zaťaženie. Vyplýva to z analýzy, ktorú v utorok zverejnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz Iness.Slovensko sa v uplynulých rokoch dostalo v pomere minimálnej mzdy k priemernej na druhé miesto v EÚ a pokiaľ bude schválené navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na rezortom práce ohlásených 580 eur, bude spolu so Slovinskom zdieľať v tomto ukazovateli prvú priečku s 51 %.Podľa analytika Iness Roberta Chovanculiaka debaty o výške minimálnej mzdy rozdelili diskutujúcich na dva tábory – zamestnávateľov a zamestnancov, alebo ich zástupcov.pripomenul Chovanculiak. Slovensko sa podľa neho postupne rozdelilo na dva trhy práce. Jedným je Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj s počtom voľných miest rovnakým alebo nižším, ako je nezamestnaných a ostatné, kde čakajú na jedno pracovné miesto desiatky ľudí.upozornil Chovanculiak.Podstatné rozdiely sú aj v priemerných mzdách v jednotlivých krajoch. Zatiaľ čo v Bratislavskom samosprávnom kraji je podiel minimálnej mzdy na mediánovej okolo 45 %, tak napríklad v Prešovskom kraji už sa minimálna mzda blíži k úrovni 80 % mediánovej.podotkol Chovanculiak.Slovensko je podľa štúdie inštitútu so 60 % na špici v podiele dlhodobo nezamestnaných ľudí. Pred našu krajinu sa v tomto porovnaní dostalo iba Grécko.upozornili analytici Iness v štúdii.Chovanculiak pripomenul, že minimálna mzda nezvyšuje náklady iba zamestnávateľom s nízkopríjmovými zamestnancami. Na inštitút minimálnej mzdy je naviazaných 42 zákonov a cez príplatky a tarify zvyšuje mzdové náklady aj firmám, ktoré pracovníkov s nízkymi mzdami nemajú. To v konečnom dôsledku znižuje konkurencieschopnosť niektorých výrobcov. Ďalším negatívnym dôsledkom rýchleho rastu minimálnej mzdy je zvyšovanie nákladov vo verejnom sektore, ktorý má približne 27.000 zamestnancov s minimálnou mzdou.Dohadovanie výšky minimálnej mzdy je podľa Iness každú jeseň politickým evergreenom. Analytici preto navrhujú odpojiť minimálnu mzdu od rozhodovania politikov a naviazať ju napríklad na produktivitu práce. Podľa Chovanculiaka by nebol problém ani jej naviazanie na priemernú mzdu, no záleží na výške percenta. Stranou Smer-SD navrhovaných 60 % je podľa analytika nereálne už aj preto, že takú výšku minimálnej mzdy v pomere k priemernej nemá žiadna krajina.Rast výšky minimálnej mzdy má negatívny dosah na zamestnanosť nízkokvalifikovaných zamestnancov a Slovensko v tomto nie je výnimkou. Pokles nezamestnanosti v posledných rokoch treba pripísať najmä na účet celoeurópskeho rastu hospodárstva, informoval v utorok analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Róbert Chovanculiak.povedal Chovanculiak. Rast minimálnej mzdy však podľa analytika nie je vhodný prostriedok, ako pomáhať chudým ľuďom, a väčšina štúdií ukazuje na negatívny vplyv zvyšovania minimálnej mzdy.Chovanculiak spochybnil štúdie, ktoré negatívny vplyv rastu minimálnej mzdy nenašli. Napríklad najčastejšie citovaná štúdia autorov Davida Carda a Alana Kruegera z roku 1994 tvrdí, že zvýšenie minimálnej mzdy pri porovnaní dvoch susedných miest v amerických štátoch New Jersey a Pensylvánia nesprevádzalo zvýšenie, ale, naopak, zníženie nezamestnanosti. Podľa Chovanculiaka autori zožali kritiku za spoľahlivosť telefonického prieskumu aj za samotnú techniku zberu dát a ďalší autori ich tvrdenia vyvrátili.O žiadnych alebo iba mierne negatívnych dôsledkoch razantného rastu minimálnej mzdy z 9,32 USD (8,40 eura) na 15 USD za hodinu v roku 2014 v americkom meste Seattle hovorí aj štúdia skupiny ekonómov z Berkeley. Tú si však podľa Chovanculiaka objednali politici, až keď videli predbežné výsledky pôvodnej štúdie ekonómov z Washingtonskej univerzity, ktorá poukázala na pokles počtu odpracovaných hodín nízkokvalifikovaných ľudí o 6,9 %. To podľa autorov znamenalo stratu 5000 pracovných miest a v priemere pre nízko zarábajúceho zamestnanca čistú mesačnú stratu vo výške 74 USD. Autori z Washingtonu však mali podľa Chovanculiaka prístup k podrobným dátam a mohli tak spracovať oveľa podrobnejšiu analýzu.upozornil Chovanculiak. Konsenzus ekonómov je podľa nehood tvrdenia, že minimálna mzda nemá negatívny dosah na nízkokvalifikovaných zamestnancov.