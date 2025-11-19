Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Fotografická súťaž Choď a foť spoznala víťazov trinásteho ročníka, zapojilo sa takmer 300 autorov – FOTO


Tagy: Fotografia fotografická súťaž Kultúra PSK Prešovský samosprávny kraj Výsledky

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska určila víťazov 13. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Do súťaže ...



Zdieľať
grand prix 2025_peter dobrovsky cestou farieb vysoke tatry 676x452 19.11.2025 (SITA.sk) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska určila víťazov 13. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Do súťaže sa zapojil rekordný počet 277 autorov, ktorí poslali viac ako 1 160 fotografií z celého územia Prešovského samosprávneho kraja.


Víťazné zábery budú súčasťou putovnej výstavy. Najkrajší záber si môže vybrať aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré potrvá od stredy 19. 11. do pondelka 1. decembra na sociálnej sieti KOCR.

Súťaž pozostáva z ôsmich kategórií


Ako informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska, každoročne organizovaná súťaž podporuje zachytávanie krás a rozmanitosti Prešovského kraja. Cieľom je oceniť umelecké talenty a inšpirovať turistov, aby spoznali región, jeho prírodu, kultúru, históriu a architektúru.

„Súťaž Choď a foť je pre nás dôležitá nielen ako kreatívna platforma, ale aj ako spôsob propagácie Prešovského kraja. Fotografie rozprávajú vizuálne silný príbeh kraja, ktorý oslovuje nielen domácich, ale aj potenciálnych turistov,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Víťazné zábery každý rok využíva KOCR pri prezentácii regiónu.

„Vďaka putovnej výstave sa dostávajú k ľudom v rôznych mestách. Pomáhajú nám ukázať krásu, rozmanitosť aj autentický charakter nášho kraja spôsobom, ktorý žiadna kampaň nenahradí,“ dodal Janoško. Súťaž pozostávala z ôsmich kategórií, vrátane špeciálnej kategórie pre rok 2025, ktorá bola venovaná téme UNESCO.

Ocenenie Grand Prix


„Trinásty ročník priniesol množstvo výnimočných záberov zachytávajúcich krásu, autenticitu a príbehy našich regiónov. Úroveň fotografií opäť ukázala, koľko talentu a citu pre moment sa skrýva medzi slovenskými fotografmi,“ zhodnotil ročník predseda štvorčlennej poroty, fotograf Jano Štovka.

Záber, ktorý si odniesol najvyššie hodnotenie súťaže, vznikol vo Vysokých Tatrách. Ocenenie Grand Prix získal Peter Dobrovský s nezvyčajnou fotografiou Zeleného plesa a príznačným názvom Cestou farieb.

„Fotografia je vizuálnou poéziou Tatier v ich najkrajšom jesennom prevedení. Autor zachytil okamih, keď sa krajina premieňa na kaleidoskop farieb - od hlbokých zelení kosodreviny až po ohnivé tóny javora a jarabiny,“ uviedla k záberu porota.

Spomedzi vyše 300 krajinárskych záberov v kategórii príroda porotu najviac oslovila fotografia Jána Saloňa Dotyk z Levočských vrchov. V špeciálnej kategórii s názvom UNESCO bolo prvé miesto udelené fotografii Spišského Podhradia od autora Matúša Vasilka.

Kultúra, tradície a história


„Motívy Spiša sa objavili aj v ďalších kategóriách. K obľúbeným lokalitám fotografov neodmysliteľne patria aj Vysoké Tatry, Pieniny, drevené chrámy, folklór a detaily rôznych zákutí a pamiatok,“ skonštatovala Čechová.

K takýmto záberom patrí aj víťazný záber kategórie Kultúra, tradície a história od autorky Evy Burgrovej, ktorý zachytáva sochu Jozefa Kronera v meste Sabinov. Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Troch korún v Pieninách od Dávida Ilkoviča. Cena organizátora súťaže KOCR Severovýchod Slovenska putuje Pavlovi Jackovi za fotografiu z interiéru Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku.

Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu. Spolu pôjde o 63 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Vernisáž sa uskutoční 5. decembra v priestoroch Múzea Solivar v Prešove. Počas vernisáže sa uskutoční aj slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním ocenení.


Zdroj: SITA.sk - Fotografická súťaž Choď a foť spoznala víťazov trinásteho ročníka, zapojilo sa takmer 300 autorov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fotografia fotografická súťaž Kultúra PSK Prešovský samosprávny kraj Výsledky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko zaslalo pomoc hurikánom postihnutej Jamajke, rezort zahraničných vecí aktívne komunikuje s ambasádou
<< predchádzajúci článok
Cudzinec našiel napchatú peňaženku na bankomate, priniesol ju mestským policajtom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 