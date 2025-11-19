|
Streda 19.11.2025
Úvodná strana
19. novembra 2025
Fotografická súťaž Choď a foť spoznala víťazov trinásteho ročníka, zapojilo sa takmer 300 autorov – FOTO
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska určila víťazov 13. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Do súťaže ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska určila víťazov 13. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Do súťaže sa zapojil rekordný počet 277 autorov, ktorí poslali viac ako 1 160 fotografií z celého územia Prešovského samosprávneho kraja.
Víťazné zábery budú súčasťou putovnej výstavy. Najkrajší záber si môže vybrať aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré potrvá od stredy 19. 11. do pondelka 1. decembra na sociálnej sieti KOCR.
Ako informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska, každoročne organizovaná súťaž podporuje zachytávanie krás a rozmanitosti Prešovského kraja. Cieľom je oceniť umelecké talenty a inšpirovať turistov, aby spoznali región, jeho prírodu, kultúru, históriu a architektúru.
„Súťaž Choď a foť je pre nás dôležitá nielen ako kreatívna platforma, ale aj ako spôsob propagácie Prešovského kraja. Fotografie rozprávajú vizuálne silný príbeh kraja, ktorý oslovuje nielen domácich, ale aj potenciálnych turistov,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Víťazné zábery každý rok využíva KOCR pri prezentácii regiónu.
„Vďaka putovnej výstave sa dostávajú k ľudom v rôznych mestách. Pomáhajú nám ukázať krásu, rozmanitosť aj autentický charakter nášho kraja spôsobom, ktorý žiadna kampaň nenahradí,“ dodal Janoško. Súťaž pozostávala z ôsmich kategórií, vrátane špeciálnej kategórie pre rok 2025, ktorá bola venovaná téme UNESCO.
„Trinásty ročník priniesol množstvo výnimočných záberov zachytávajúcich krásu, autenticitu a príbehy našich regiónov. Úroveň fotografií opäť ukázala, koľko talentu a citu pre moment sa skrýva medzi slovenskými fotografmi,“ zhodnotil ročník predseda štvorčlennej poroty, fotograf Jano Štovka.
Záber, ktorý si odniesol najvyššie hodnotenie súťaže, vznikol vo Vysokých Tatrách. Ocenenie Grand Prix získal Peter Dobrovský s nezvyčajnou fotografiou Zeleného plesa a príznačným názvom Cestou farieb.
„Fotografia je vizuálnou poéziou Tatier v ich najkrajšom jesennom prevedení. Autor zachytil okamih, keď sa krajina premieňa na kaleidoskop farieb - od hlbokých zelení kosodreviny až po ohnivé tóny javora a jarabiny,“ uviedla k záberu porota.
Spomedzi vyše 300 krajinárskych záberov v kategórii príroda porotu najviac oslovila fotografia Jána Saloňa Dotyk z Levočských vrchov. V špeciálnej kategórii s názvom UNESCO bolo prvé miesto udelené fotografii Spišského Podhradia od autora Matúša Vasilka.
„Motívy Spiša sa objavili aj v ďalších kategóriách. K obľúbeným lokalitám fotografov neodmysliteľne patria aj Vysoké Tatry, Pieniny, drevené chrámy, folklór a detaily rôznych zákutí a pamiatok,“ skonštatovala Čechová.
K takýmto záberom patrí aj víťazný záber kategórie Kultúra, tradície a história od autorky Evy Burgrovej, ktorý zachytáva sochu Jozefa Kronera v meste Sabinov. Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Troch korún v Pieninách od Dávida Ilkoviča. Cena organizátora súťaže KOCR Severovýchod Slovenska putuje Pavlovi Jackovi za fotografiu z interiéru Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku.
Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu. Spolu pôjde o 63 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Vernisáž sa uskutoční 5. decembra v priestoroch Múzea Solivar v Prešove. Počas vernisáže sa uskutoční aj slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním ocenení.
Zdroj: SITA.sk - Fotografická súťaž Choď a foť spoznala víťazov trinásteho ročníka, zapojilo sa takmer 300 autorov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
